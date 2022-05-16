南投全縣配發口服抗病毒藥 山地偏鄉居民免奔波

配合65歲以上快篩陽性長者經醫師評估可開立口服抗病毒藥物Paxlovid政策，南投縣政府衛生局已配發全縣13鄉鎮市，包含山地區域信義鄉、仁愛鄉都有，讓偏鄉居民免奔波下山。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布493例確診個案，目前居家照護人數1750例。縣府衛生局今天發布新聞稿表示，針對65歲以上快篩陽性等對象給予口服抗病毒藥物，南投縣已完成輝瑞口服藥（Paxlovid）配置，縣內13鄉鎮市都有。

衛生局指出，南投縣65歲以上長輩，約占全縣總人口19%，投藥治療非常重要，配合中央流行疫情指揮中心的65歲以上快篩陽性經醫師評估可投藥政策，全縣13鄉鎮市已配發Paxlovid，包括8家醫院、2家核心藥局、13鄉鎮市衛生所、12家衛星藥局、25家分區藥局。

衛生局表示，確診民眾或65歲以上快篩陽性長者，可與醫療院所醫生進行視訊診療，經醫師評估，開立口服抗病毒藥物或處方箋，由配賦醫院直接給藥或到配賦藥物的藥局領藥，加速給藥便利，把握投藥黃金期，才能降低住院及死亡率。

南投縣醫師公會理事長洪一敬透過衛生局表示，研究顯示受感染出現病徵5天內及血含氧量不低於94%時，儘早服用Paxlovid可大幅減少重症與死亡，所以一定要提早使用，開藥醫師會完整評估並取得同意，有些藥物可能有交互作用，如服用其他藥物，應與醫師討論。

另外，南投地方法院發布新聞稿表示，南投簡易庭某名書記官15日前往醫院檢驗陽性確診，辦公室同事及法官快篩陰性，目前都無症狀，依司法院及法院防疫指引進行自我健康監測，院方派員於今天上班前針對這名書記官曾接觸場域進行全面清潔與消毒。

南投地方法院指出，南投簡易庭鳳股17日上午庭期取消，其餘庭期承辦股將另以其他方式通知，除以新聞稿公告，另以適當方法通知當事人、律師或其他訴訟關係人庭期取消。

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