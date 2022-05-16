快訊

桃園6旬男排實名制快篩昏倒不治 嚇壞現場民眾

北市防疫急門診爽約率過高 柯文哲氣炸開罵：下次記身分證字號

第4劑疫苗開打 宜蘭5月底前456人符合資格

中央社 / 宜蘭16日電

中央今天起開放65歲以上長者等對象接種第2次疫苗追加劑（俗稱第4劑），宜蘭縣長林姿妙說，宜蘭5月底前共有456名民眾符合資格，請儘速施打疫苗，保護自身及他人健康。

宜蘭縣政府衛生局今天下午發布新聞稿表示，中央日前宣布即日起開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，不論先前劑次接種廠牌，間隔5個月以上可接種第2次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑，接種種類為莫德納疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量或高端疫苗全劑量。

衛生局表示，宜蘭縣截至5月底前，符合施打對象65歲以上長者有378名、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者有78名，共計456名，請符合資格的民眾儘速至合約院所或快打站施打，長照機構的住民將於6月後陸續符合施打資格，衛生局會依序安排接種服務。

林姿妙呼籲，為維護長者及高風險族群健康，請尚未接種完整疫苗者儘速接種，降低因感染後造成重症、住院或死亡風險。

此外，宜蘭縣今天新增1646名確診個案，其中包含310名學生、30名教職員工，累計共2815名學生、267名教職員確診。衛生局表示，第15波疫苗快打站已開始服務，疫苗種類為莫德納和高端疫苗，且提供第1劑至第4劑服務，請民眾儘快接種疫苗。

新冠肺炎

延伸閱讀

中央有意再放寬隔離政策 林姿妙：請先給地方足夠快篩試劑

立法院遷址家鄉宜蘭？ 游錫堃：持開放態度

別擔心買不到快篩劑 宜蘭設5處篩檢站直接為民眾做PCR

宜蘭今增675例 林姿妙：國三生會考前1周居家自主學習

相關新聞

打3劑居隔0+7外出須快篩陰 國高中生暫不適用

確診者的同住家人居家隔離規定再放寬，完整接種3劑COVID-19疫苗者，明天起從3+4改0+7天，民眾免居隔但7天自主防...

怒罵氣死了！ 柯文哲：急門診爽約高 下次記身分證字號

採檢量能緊繃，台北市長柯文哲今天在防疫記者會飆怒，許多民眾預約防疫急門診卻爽約，柯說「我氣死了！這實在太過分，爽約率太高...

中央打滿3劑快篩陰免隔離 侯友宜吐槽：跟居隔轉型吻合

中央今宣布打滿3劑疫苗快篩陰，不用居家隔離。新北市長侯友宜今表示，新北從4月22日就提出居隔轉型，4月26日送出居隔轉型...

桃園採檢站頻傳咳嗽聲 雨天仍大排長龍 網驚「太可怕」

首波梅雨鋒面報到，但桃園各大採檢站仍湧入眾多民眾，有民眾反映到桃園巨蛋綠色通道採檢，卻完全沒有遮風避雨的地方，只能繼續在...

沒有關懷包了 黃珊珊：招標的10萬包已全數發完

台北市今新增9274例本土，過去北市確診者在居家隔離期間都會收到關懷包，但有民眾抱怨，新北市確診數量這麼多，仍有給予關懷...

BNT兒童疫苗到貨 北市將發家長意願書接種模式有3種

台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑今天清晨抵台，台北市副市長蔡炳坤表示，接下來將按照中央規劃時程，並安排發放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。