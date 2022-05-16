密切接觸者免隔離 第二輪快篩將上路

密切接觸者若打滿三劑疫苗，17日起無須隔離了！指揮中心指揮官陳時中16日表示，本土新增61697例確診個案，而為了降低年長確診者演變為重症，決開放65歲以上民眾只要快篩陽性即可使用輝瑞口服藥（Paxlovid）。此外，快篩實名制至今販售逾660萬劑，預計下週啟動第二輪快篩實名制。

打三劑可免隔離

陳時中16日於記者會說，調整確診個案的密切接觸者（同住親友或家人）的居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫，強調「自主防疫期間，非必要不要外出」，且禁止餐廳內用餐與出入人潮擁擠場所。

具體政策如下：一，「完成三劑疫苗接種者」，得免除居家隔離，但如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時應在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

二，「未完成3劑疫苗接種者」，維持「3天居家隔離+4天自主防疫」的規定，隔離期間應留在家中，禁止外出。

現場記者提問，針對此「0+7」制度，國、高中生是否不適用，維持7天都要待在家中的規定，陳時中回應表示，「國、高生維持7天都待在家中」。

65歲快篩陽可領藥

指揮中心表示，為降低65歲以上感染新冠肺炎後，病程發展為重症的風險，18日起開放65歲以上長者使用快篩陽性後經醫師確認研判、達成醫病共識後，可評估使用輝瑞抗病毒藥物（Paxlovid）治療。

指揮中心指出，民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或仍有疑義，則可進行PCR採檢，或於現場，或以視訊方式，於醫事人員監督、指導下再次執行快篩，如仍為陽性結果者，由醫師通報確診，並由醫師進行前述流程評估藥物治療及進行系統通報。

第二輪快篩實名制

陳時中指出，快篩實名制開始時，販售份數大約是19到21萬份，到今天中午僅售出13萬7393人份，快篩壓力相對減輕，主要因為已經售出660萬4160份，佔總人口1/4多。

他補充說，快篩每一人份又內含5劑快篩試劑，代表著實際售出的實名制超過3300萬劑。為了能讓民眾獲得充足快篩，會開始規劃下週進行第二輪發售。

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