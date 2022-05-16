家長怒「12歲是疫苗孤兒？」 台南打完兩劑不到1趴

台南市今天新增確診病列2608例，市府表示，6歲到11歲幼童注射疫苗部分，目前約完成13%，只有12人出現輕微不適，而BNT疫苗已在今天到貨，很快就能提供到各縣市，另針對國小學童有部分已滿12歲，因為注射的劑型，與11歲以下不同，家長可透過「台南打疫苗」系統另行預約到醫療院所注射，目前全市12歲幼童有1萬4583人，其中已打第一劑的只有2085人，第2劑64人，比率並不高。

針對有家長在網路上反映「12歲是疫苗孤兒？」，表示未開放12歲在學校打，很多醫院又沒有開放給12歲小孩子打疫苗，讓家中的孩子不知如何是好，市府衛生局局長許以霖今天在下午疫情記者會中，要求家長盡快透過台南打疫苗系統，幫孩子預約，目前全市12歲尚未打疫苗者，還有1萬2434人。

市府表示，統計至昨(15)日，今年累計確診個案2萬4381人，其中6324人已解除隔離，1萬8057人尚在隔離中。

許以霖表示為讓確診的孕婦及6歲以下兒童獲得更完善的健康照護，國立成功大學醫學院附設醫院將成立「COVID-19 婦幼專責照護」專責病床，提供15張待產床，設置確診母嬰親善照護專區，以及提供8床設為6歲以下兒童重症專責照顧病床。

記者會中也邀請社團法人台南市藥師公會吳振名理事長分享確診者服用COVID-19抗病毒口服藥時應注意事項，包括服用Paxlovid時，需評估腎功能、不可磨粉或泡水服用，並需注意某些心血管疾病、抗癲癇、精神治療、C肝及免疫抑制劑等藥物之交互作用；以及適合使用Paxlovid口服藥對象之條件有12歲以上且體重大於40公斤，並具備65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30、影響免疫功能之疾病等任一重症危險因子。

而針對有縣市政府採購唾液快篩給幼兒園的幼兒使用，台南市是否可能跟進？許以霖表示，幼兒很難取得深部的唾液，會影響唾液快篩的準確度，但只要是中央核可的快篩，市府都會考慮列入採購中。 台南市今天新增2608例確診。圖／市府提供 台南市今天新增2608例確診。圖／市府提供 台南市今天新增2608例確診。圖／市府提供 台南市今天新增2608例確診。圖／市府提供 台南市今天新增2608例確診。圖／市府提供 台南市今天新增2608例確診。圖／市府提供 台南市今天新增2608例確診。圖／市府提供 台南市今天新增2608例確診。圖／市府提供 台南市今天新增2608例確診。圖／市府提供

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