陳時中：有償撥用快篩試劑給長照機構 每劑100元
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，正調查長照機構對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑的需求，將以有償方式撥用。
疫情升溫，全台數百家長照機構出現許多住民及照顧者確診案例，對快篩試劑的需求更急迫。
陳時中在疫情記者會中答覆相關問題時，提到中央撥用的快篩試劑除公費的外，正調查長照機構的需求，將採有償撥用，每劑也是新台幣100元，讓長照機構人員不必再外出購買。
指揮中心醫療療應變組副組長羅一釣說，目前長照機構染疫確診數約4000人，致死率約1%。
陳時中說，去年香港爆發疫情以後，長照機構出現多起群聚，驚現染疫高致死率，但依據現階段台灣長照機構致死率，並沒有出現類似香港的這種現象。
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