打3劑居隔0+7外出須快篩陰 國高中生暫不適用

確診者的同住家人居家隔離規定再放寬，完整接種3劑COVID-19疫苗者，明天起從3+4改0+7天，民眾免居隔但7天自主防疫期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明；但因國高中生多未打滿3劑，暫不適用此規定，仍要居隔3+4天。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升高，行政院長蘇貞昌今天說，政府集中醫療資源照顧中重症與高風險族群，也讓接種3劑疫苗者得免居家隔離措施，改採「0+7」天，從關鍵設施、醫護人員，擴及適用到確診者同住家人，讓社會向正常生活再邁出一步。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中宣布，為因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，並參考國外防疫政策，自5月17日起調整 COVID-19確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策。

陳時中說，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

至於未完整接種3劑的確診個案接觸者，維持居家隔離3+4天，即3天居家隔離期滿後，再4天自主防疫。隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩。

陳時中說，3+4的自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

陳時中表示，由於確診個案同住家人為較為親密接觸者，於接觸後可能有發病及感染他人風險，應確實遵守自主防疫規範，若經發現有違規事實，同樣會根據相關法規開罰，呼籲民眾遵守規定。

陳時中說，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明。外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

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