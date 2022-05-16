默沙東口服藥3.5萬人份今晚到 優先供長照、洗腎者
為因應長照機構住民及洗腎病患染疫，指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗新冠病毒的口服藥，指揮官陳時中今天表示，約3.5萬人份默沙東口服藥今天晚間將抵台。
指揮中心先前採購輝瑞口服藥（Paxlovid）約72萬人份、默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）5000人份，考慮莫納皮拉維適用於洗腎、長照族群，因此最近和默沙東藥廠簽訂5萬人份加購合約，以及5萬人份開口合約，預估5萬人份藥物將於5月20日以前陸續抵台。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說，莫納皮拉韋與其他藥品的交互作用較少，中央規劃本週起將擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主，用藥時可以管灌方式服用，適合在長照發生群聚染疫時使用。
住宿型機構住民是染疫及重症高風險群，據指揮中心統計，今年到昨天為止，長照、護理、精復、社福等住宿型機構共有619家出現住民或工作人員確診情況，累計1602名工作人員確診、3063名住民確診。
中央流行疫情指揮中心統計，昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥物共開立240人份，其中輝瑞口服藥（Paxlovid）共198份、默沙東的莫納皮拉韋42份，開立數量比昨天降低。
▪【疫情專題】5月16日新增本土61,697例、境外移入57例 確診死亡29例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言