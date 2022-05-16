「類0+7」政策要施行 鄭文燦：必須有配套措施
桃園市長鄭文燦今天表示，「類0+7」施行需有配套措施，才能確保疫情不擴散，另外也需要足夠快篩試劑及一定防疫規範，確保陰轉陽可以快速篩檢出來，不要造成二度傳播。
行政院長蘇貞昌近日同意鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3+4居家隔離條件，若打滿3劑疫苗加快篩陰性，可取代居家隔離。中央昨天與縣市討論防疫政策調整，指揮中心指揮官陳時中表示，研擬完整接種3劑疫苗者改採「類0+7」，最快今天公布相關配套。
鄭文燦上午出席桃園市議會市政總質詢後接受媒體聯訪，他表示，指揮中心的線上會議主要是討論「類0+7」，它需要有配套，包括要快篩幾次，以及第3劑打好打滿的民眾須遵守哪些規範。
鄭文燦指出，自主防疫或自主健康管理，二者強度不太一樣，這部分也許可參考其他國家模式，第3天、第7天要做快篩，若有症狀也要立刻做快篩，確保確診者所接觸到居隔者的防疫安全。
鄭文燦說，但自主防疫或自主健康管理的規範，應該由指揮中心審慎評估或決定。「類0+7」確實須有配套措施，才能夠確保疫情不擴散，兼顧居隔者同住家人，工作及生活上的需求。
對於記者詢問，同住家人陰轉陽比例高，且快篩試劑在「類0+7」可能需要量較大。鄭文燦表示，就需要足夠的快篩試劑及一定的防疫規範，確保陰轉陽的時候可以快速篩檢出來，不要造成二度傳播。
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