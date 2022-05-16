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醫推化痰藥「可降4成死亡率」陳時中說還要討論！藥局搶到缺貨

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聯合新聞網 / 綜合報導
確診人數不斷攀升，需要口服抗病毒藥物者要由醫師判定給予。示意圖／聯合報系資料照片
確診人數不斷攀升，需要口服抗病毒藥物者要由醫師判定給予。示意圖／聯合報系資料照片

國內本土疫情持續延燒，確診人數不斷攀升，需要口服抗病毒藥物者要由醫師判定給予，北市聯醫陽明院區胸腔重症醫師蘇一峰14日在臉書發文，對於不符合條件而拿不到抗病毒藥物者，該怎麼辦？他表示確診者使用「化痰藥NAC，可能可以減少4成的死亡率」，且全台數量充足，沒有缺貨的問題，且一顆5到10元。

另外他也在留言處補充資訊，一篇研究指出重症者使用NAC高劑量，可以改善血中氧氣濃度。

對此，指揮官陳時中在15日的記者會上被問及此事，他強調，當然現在指揮中心手上有些科學證據，「有新的藥物或特別研究」會請專家做討論。

不過有民眾已經等不及了，部分藥局甚至開始出現搶購潮和缺貨現象。蘇一峰15日晚間再度於臉書PO文表示，「化痰藥物研究的證據仍然偏弱，這個我當然知道，只是這個藥品已經沒有專利了，不太會有廠商出錢做研究了」。他並呼籲「不要搶藥囤藥、也不要造成藥局藥師的困擾」。

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