快訊

升息風暴席捲 金控Q1海外投資虧逾2400億史上最慘

基隆2歲確診童不治 醫籲掌握兒童ICU醫院名單自救

中央社 / 台北15日電
兒童重症問題引發急診量能不足擔憂，圖為等待PCR的家長與孩童。記者曾原信／攝影
兒童重症問題引發急診量能不足擔憂，圖為等待PCR的家長與孩童。記者曾原信／攝影

國內出現第2名染疫兒童重症不治，家長心慌慌，兒童科醫師提供自救方法，建議提前掌握設有兒童加護病房（ICU）的醫院名單，此類醫院即使當下無空床，但平時多有完善轉院管道，減少等待時間。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，基隆出現一名2歲男童染疫，地方聯繫5家醫院均無兒童加護病房空床，最後轉至台北榮總急救仍宣告不治。中央流行疫情指揮中心今天說明轉院聯繫6小時過程，醫院急診都有妥善處理，沒有延誤治療。

據指揮中心統計，截至目前，未滿10歲兒童重症病例共有5人；中症個案部分，2人為10歲以上兒童，未滿10歲兒童中症病例則有10人。至於2歲以下死亡個案共有2人，分別為4月19日新北2歲男童，以及今天指揮中心證實的基隆2歲男童。

林口長庚醫院兒童加護科主任夏紹軒今天晚間告訴中央社記者，由於台灣近年少子化、公衛進步，兒童感染重症減少，所以兒童重症醫療人力、設備真的不夠。

面對這一波COVID-19疫情海嘯，各醫院兒童負壓重症醫療資源偏少，夏紹軒表示，資源調度本來就需要耗費時間，病情其實可能被延誤，呼籲中央因應這一波疫情有必要建立相關調節平台；至於兒科人力不足之處，建議仿照去年招募退役護理至社區採檢站，以利在臨床訓練過的兒科護理師回防。

面對兒童重症人數可能增加，家長也希望「超前部署」。夏紹軒說，多數家屬可能不知道哪些醫院可收治重症兒童，建議家長可預先掌握相關名單，有兒科醫師看急診、兒童加護病房的醫院，平時對於處理重症較有經驗，即使當下沒有空床，平時可能都有醫院之間的轉院管道，可以適當處理。

林口長庚醫院兒科急診科主任李嶸指出，以林口長庚醫院為例，兒科急診科與桃園、新竹及苗栗醫療機構結盟，建立溝通網絡，簡化程序，各醫院可自行整合資訊；衛生局調配是分區調度，就近轉送為主，如果沒有空床，才會跨區、跨縣市。除加強衛生局調配，李嶸也呼籲家長加強留意兒童病徵。

外界關注是否可能重症兒童「北病南送」，將北部確診個案較多的熱區確診重症兒童，送往醫療資源較充沛的中南部。台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民認為，對於重症兒童而言，送太遠也不容易，中央應儘速籌劃後備能量，建立整合平台。

新冠肺炎 基隆

延伸閱讀

重症童轉診兩大障礙 醫籲醫院輪流為孩子當值日生

基隆PCR及確診數鈍化 林右昌：可能是快篩陽民眾沒出來

基隆公布最新疫情資訊 專責病房已收治187人 空床48床

基隆2歲童逝指揮中心稱病床夠？ 醫師工會：關鍵在人力

相關新聞

Omicron喉嚨指向性高 醫師建議：每天漱口降低病毒量

高雄長庚醫院眼科醫師吳佩昌觀察，台灣目前有上百萬名學童還未打疫苗，有研究指出每天漱口漱喉嚨，可有效減少口喉中病毒量，相對...

王必勝指雙北叫不動醫院 陳其邁：高市專家會議天天開日久生情

衛生福利部醫福會執行長王必勝日前受訪，稱與高雄市府、桃園市府相較，雙北明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院配合，要透過中央協...

打滿三劑放寬居隔條件？ 專家無奈：重點是調降傳染病等級

行政院日前拍板鬆綁「3+4」居家隔離條件，若打滿三劑疫苗加快篩陰性，可取代居家隔離。但是今天防疫記者會中，指揮中心指揮官...

「綠色通道」加速取藥！中央擬65歲以上快篩陽 優先給口服藥

國內確診數快速增加，指揮中心指揮官陳時中今表示，會加速確診者取藥「綠色通道」，希望在發病3天內取得抗病毒口服藥物。暫代指...

基隆2歲確診童不治 醫籲掌握兒童ICU醫院名單自救

國內出現第2名染疫兒童重症不治，家長心慌慌，兒童科醫師提供自救方法，建議提前掌握設有兒童加護病房（ICU）的醫院名單，此...

侯友宜痛批「潑冷水」 王必勝：沒有特指哪個縣市

有媒體報導中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝評論各地防疫時說，相較於高雄市與桃園市，「雙北明顯叫不動醫院」，新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。