林右昌：支持快篩陽性65歲以上長者可開抗病毒藥

基隆市長林右昌今天上午透過視訊參與中央防疫會議時表示，支持快篩陽性的65歲以上長者可以開立領取口服抗病毒藥物，並希望盡快推行。

林右昌下午透過新聞稿表示，從疫情發展狀況來看，年齡是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成重症與死亡最重要因素，確診者重症危險因子明顯隨年齡倍數增加，例如，85歲以上確診者重症危險因子，是18至39歲族群的10.6倍。

許多專家都提到確診者有5天黃金投藥期，如果在48小時內投藥效果會更好，所以他非常支持65歲以上、非居家隔離、居家檢疫及自主防疫的快篩陽性長者，可開立領取口服抗病毒藥物，越早投藥就可及早預防重症與死亡比率。

林右昌並在會議提到，從基隆的經驗來看，社區PCR核酸檢測篩檢量是重要指標，基隆的社區篩檢站過去最高量能達到一天約4000人次，跟台北市篩檢數差不多。從3日後，中央實施快篩陽性才能PCR政策，基隆社區篩檢站當天的篩檢人數大幅下降為623人次，之後隨疫情發展逐日增加，到10日達到1274人次，之後則連續數日維持在每天約1200人次。

基隆社區篩檢站和台北市、新北市不同，沒有限制掛號人數，篩檢量能充足，快篩陽性的民眾只要有意願就一定能採檢，暖暖碇內社區篩檢站甚至每天有60%的篩檢量來自新北市民。

林右昌說，基隆市每天的確診案例大約是社區篩檢站陽性數的2倍，也就是說社區篩檢站大約分擔50%的PCR篩檢需求，這也是基隆的醫院PCR篩檢站沒有被擠爆的原因。

從社區篩檢數及確診案例有鈍化情形看來，並非PCR篩檢量能不足，很有可能有其他因素，他推測很可能是快篩陽性民眾沒有出來PCR篩檢，以致於從數字上看起來呈現鈍化平緩的疫情高原期。

林右昌說，基隆疫情與雙北彼此交互影響，高原期3至4天後就是轉折關鍵，趨勢是向上還是向下，要觀察雙北走勢，這週是最關鍵時期，基隆會做全國疫情尖兵，密切觀察疫情走勢回饋第一線狀況，以作為中央擬定全國防疫政策參考指標。

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