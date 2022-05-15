3類對象快篩陽視為確診 2歲以下幼兒適用
中央流行疫情指揮中心今天公布，居家隔離、自主防疫及居家檢疫對象，如為2歲以下幼兒，雖不符快篩試劑適用年齡，但執行快篩後結果為陽性，適用快篩陽視同確診規定。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，自5月12日起，開放居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性，可由醫師認定確診。經過衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）的快篩試劑才可做為判別工具，其中包含經核准通過的鼻咽快篩及唾液快篩。
指揮中心放寬快篩陽視同確診年齡，不符快篩試劑年齡的2歲以下幼兒也適用。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，只要2歲以下幼兒為隔離檢疫或自主防疫對象，期間因故接受快篩檢測，快篩陽性者，經醫師評估確認，且能達成醫病雙方共識，可依醫師裁量認定通報。
有媒體詢問，近期逐漸有一般民眾快篩陽性後，不願進行PCR採檢確診，是否與PCR量能無法滿足民眾需求，才會出現自我蓋牌、成確診黑數狀況。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，PCR量能沒有少，坦言北部熱區確診者多，採檢需求高，將多設立採檢站，分散採檢壓力，減少排隊時間。
中央開放基層診所加入PCR採檢行列，增加採檢地點，但有診所反映上傳資料須經過重重關卡，疑有相容性問題。羅一鈞表示，確實有收到類似反映，將進一步優化流程，診所對PCR檢測對程序不熟悉，如有延遲通報狀況，衛生局都會介入輔導，避免類似事件發生。
▪【疫情專題】5月15日新增本土68,732例、境外移入37例 確診死亡19例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言