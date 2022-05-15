編列2314萬預算研發快篩 指揮中心公布流向

近日網傳2年前編列檢驗試劑開發及快篩試劑研發預算新台幣2314萬元並質疑相關成果，指揮中心今天公布流向，其中1家技轉廠商已進行家用抗原快篩EUA申請。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會說明，有關立法委員於社群網路質問「政府2年前編列2,314萬預算研發快篩試劑，成果呢？」查衛福部此預算補助國家衛生研究院偕同國防醫學院預防醫學研究所共同研發，已於109年技術移轉給國內5組產業團隊，進行後續開發、量產，國衛院及預醫所則持續輔導。

陳時中指出，衛福部於109年以「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」補助國衛院2314萬進行抗原快篩試劑研發，執行期程為109年1月至110年6月。

陳時中說，國衛院據以和預醫所共同研發出具有辨識COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗體，並將此抗體技轉予廠商進行抗原快篩試劑產製。國衛院與預醫所於109年4月8日舉辦非專屬授權技術公開說明會，當天有許多廠商表達高度興趣，最後將此技術移轉給國內5組產業團隊，進行後續開發、量產工作，國衛院及預醫所則持續輔導廠商進行產品化製造。

這5家技轉廠商中，已有2家廠商於110年取得核准製造許可（防疫專案核准製造第1106015005號、防疫專案核准製造第1106610168號），其中1家廠商也已進行家用抗原快篩EUA申請。

指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。

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