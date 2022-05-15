快訊

政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。圖／行政院提供

本土疫情持續延燒，但多數為輕症或無症狀。行政院蘇貞昌昨日召開擴大防疫會議，在兼顧防疫及正常生活下，同意放寬「3+4」居家隔離政策，若打滿3劑疫苗及快篩陰可免隔離。不過，指揮中心與地方政府開會討論後，尚無法達成共識，上路時程尚未定案。

行政院發言人羅秉成今天表示，昨日會議有對相關政策鬆綁做討論，除了需要指揮中心專家會議再提供意見，指揮中心也要和地方政府討論溝通，相關政策細節，由指揮中心統一對外說明。

蘇貞昌在會中認同指揮中心持續鬆綁防疫措施的方向，除了調整居家隔離措施外，由於地方政府與疾管署取得確診者的資訊上出現時間差，蘇貞昌也請數位政委唐鳳協助疾管署設計技術流程，由衛福部資訊處整合管理專案。

此外，蘇貞昌也在會中指示擴增第一線篩檢量能、縮短用藥流程，讓染疫高風險長者盡快獲得醫生評估、盡速取得藥物。

新冠肺炎 蘇貞昌 居家隔離 行政院

延伸閱讀

北北基桃再增9篩檢站 柯文哲酸蘇貞昌「不要亂下命令」

相關新聞

打滿3劑疫苗放寬「3+4」強度？ 陳時中曝尚無共識、再研議配套

針對打滿三劑民眾希望放寬居家隔離「3+4」強度，指揮中心指揮官陳時中表示，今天與地方的會議中，各地方政府並未達成共識，有...

拿嘸口服藥別慌！醫揭1藥物可減少4成死亡率「1顆2元」

國內本土疫情持續延燒，確診人數不斷攀升，指揮中心日前宣布居家隔離、居家檢疫、自主防疫等3類人，快篩陽性視同確診，可由醫師...

「綠色通道」加速取藥！中央擬65歲以上快篩陽 優先給口服藥

國內確診數快速增加，指揮中心指揮官陳時中今表示，會加速確診者取藥「綠色通道」，希望在發病3天內取得抗病毒口服藥物。暫代指...

快篩確診遭批抄襲雙北 陳時中：避免加重地方負擔

中央流行疫情指揮中心今宣布65歲以上快篩陽經醫師評估可判為確診並加速給藥，由於台北市與新北市對此已呼籲多時，指揮中心被外...

政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

本土疫情持續延燒，但多數為輕症或無症狀。行政院長蘇貞昌昨日召開擴大防疫會議，在兼顧防疫及正常生活下，同意放寬「3+4」居...

逾65歲快篩陽給藥 柯文哲與中央會議提：應開放這2條件

中央流行疫情指揮中心今天上午邀集各縣市召開視訊會議，指揮官陳時中表示，今天和地方討論已達共識，65歲以上快篩陽經過醫師相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。