政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定
本土疫情持續延燒，但多數為輕症或無症狀。行政院長蘇貞昌昨日召開擴大防疫會議，在兼顧防疫及正常生活下，同意放寬「3+4」居家隔離政策，若打滿3劑疫苗及快篩陰可免隔離。不過，指揮中心與地方政府開會討論後，尚無法達成共識，上路時程尚未定案。
行政院發言人羅秉成今天表示，昨日會議有對相關政策鬆綁做討論，除了需要指揮中心專家會議再提供意見，指揮中心也要和地方政府討論溝通，相關政策細節，由指揮中心統一對外說明。
蘇貞昌在會中認同指揮中心持續鬆綁防疫措施的方向，除了調整居家隔離措施外，由於地方政府與疾管署取得確診者的資訊上出現時間差，蘇貞昌也請數位政委唐鳳協助疾管署設計技術流程，由衛福部資訊處整合管理專案。
此外，蘇貞昌也在會中指示擴增第一線篩檢量能、縮短用藥流程，讓染疫高風險長者盡快獲得醫生評估、盡速取得藥物。
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