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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

3+4居隔研擬鬆綁為「類0+7」！實施對象曝光 明公布相關配套

中央社 / 台北15日電
中央今與縣市討論防疫政策調整，地方呼籲確診個案的密切接觸者居家隔離「3+4」應鬆綁，指揮官陳時中表示，研擬完整接種3劑疫苗者改採「類0+7」，明天公布相關配套。圖／指揮中心提供
中央今與縣市討論防疫政策調整，地方呼籲確診個案的密切接觸者居家隔離「3+4」應鬆綁，指揮官陳時中表示，研擬完整接種3劑疫苗者改採「類0+7」，明天公布相關配套。圖／指揮中心提供

中央今與縣市討論防疫政策調整，地方呼籲確診個案的密切接觸者居家隔離「3+4」應鬆綁，指揮官陳時中表示，研擬完整接種3劑疫苗者改採「類0+7」，明天公布相關配套。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，近日每天增加6萬多例，陳時中在下午記者會中說，中央今天與縣市討論調整防疫措施。針對確診個案的接觸者居家隔離3+4作法，部分縣市長呼籲，密切接觸者如果已完整接種3劑疫苗，應放寬隔離強度，資源放在確診者，兼顧管理效能。

陳時中說，提案的縣市也建議打過3劑疫苗的同住親密接觸者，可採取自主防疫7天或自主管理7天，強度不同，大家有不同看法；但據高雄市統計，逾10％居隔者在隔離期間會出現陰性轉陽性狀況，擔憂完全放開接觸者隔離，對防疫可能有影響。

陳時中表示，今天與會多數縣市都認同密切接觸者居家隔離制度應該放鬆，只有一個縣市希望維持現狀，放鬆到何種程度，「我對這兩方向都不特別堅持」，打完3劑採取「類0+7」制度，只要可行性高，都會予以尊重，至於是採取7天自主防疫或自主管理，待研擬配套在定案。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，目前性，確診個案的接觸者應居家隔離3+4，即3天居家隔離期滿後，再4天自主防疫，自主防疫期間快篩陰性可上班、搭乘大眾交通工具及採買生活必需品，外出全程佩戴口罩，禁止餐廳內用。

新冠肺炎 居家隔離

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