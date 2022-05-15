嘉縣今增368確診最年長92歲 明追加疫苗上路衛生局說明
嘉義縣今增368人確診，其中無症狀305人、有症狀63人。年齡介於8個月至92歲，10歲以下38人，70歲以上21人；累計全縣10歲以下染疫幼童400人、70歲以上199人。目前居家隔離尚有518人，輕症居家照護2332人。
嘉義縣6至11歲學童計5527人接種疫苗，接種率31.79%，無不良反應。中央公布第二次追加劑明起上路實施，縣長翁章梁強調，打疫苗防重症，不要挑疫苗，早打早保護。
衛生局長趙紋華表示，疫情指揮中心宣布5月16日起實施第二次追加劑接種，以下對象如第一次追加劑間隔5個月後即可接種。
一、65歲以上長者
二、長照機構住民
三、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑對象)，包含：
1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
2.器官移植患者/幹細胞移植患者
3.中度/嚴重先天性免疫不全患者
4.洗腎患者
5.HIV陽性患者
6.目前正使用高度免疫抑制藥物者
7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者。
趙紋華說，打疫苗是防疫重中之首，只有所有民眾完整接種，才能同步降低傳播力，達到最佳保護。提醒65歲以上民眾， 5月31日前不論接種哪一劑疫苗，皆可獲500元禮卷或衛教品，打疫苗防重症，早打早保護。
▪【疫情專題】5月15日新增本土68,732例、境外移入37例 確診死亡19例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言