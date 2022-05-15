嘉縣今增368確診最年長92歲 明追加疫苗上路衛生局說明

嘉義縣今增368人確診，其中無症狀305人、有症狀63人。年齡介於8個月至92歲，10歲以下38人，70歲以上21人；累計全縣10歲以下染疫幼童400人、70歲以上199人。目前居家隔離尚有518人，輕症居家照護2332人。

嘉義縣6至11歲學童計5527人接種疫苗，接種率31.79%，無不良反應。中央公布第二次追加劑明起上路實施，縣長翁章梁強調，打疫苗防重症，不要挑疫苗，早打早保護。

衛生局長趙紋華表示，疫情指揮中心宣布5月16日起實施第二次追加劑接種，以下對象如第一次追加劑間隔5個月後即可接種。

一、65歲以上長者 二、長照機構住民 三、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑對象)，包含： 1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者 2.器官移植患者/幹細胞移植患者 3.中度/嚴重先天性免疫不全患者 4.洗腎患者 5.HIV陽性患者 6.目前正使用高度免疫抑制藥物者 7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者 8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者。

趙紋華說，打疫苗是防疫重中之首，只有所有民眾完整接種，才能同步降低傳播力，達到最佳保護。提醒65歲以上民眾， 5月31日前不論接種哪一劑疫苗，皆可獲500元禮卷或衛教品，打疫苗防重症，早打早保護。 嘉義縣今增368例確診，累計居家照護2910人、解隔518人。圖／嘉義縣府提供 中央公布新制明起追加第4劑，嘉義縣府衛生局製圖卡說明。圖／嘉縣府提供

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