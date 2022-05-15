第四劑打不打？ 民眾議論憂副作用

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】第四劑打不打，民眾態度很保守！指揮中心14日開放年長者、長照住戶與免疫力低下的族群接種第四劑疫苗，連台北市長柯文哲都於臉書發文鼓勵要「打好打滿」。但民間卻傳出「政府對疫苗副作用問題避而不談」、「未來難道要接種第四劑疫苗，才能進出特定場所？」總是普遍對第四劑疫苗多有負面觀感。

各類第四劑有料開打

指揮中心14日公布開放第四劑疫苗施打，建議65歲以上的長者、長照機構住戶與免疫功能不全或低下者進行接種，可選擇半劑莫德納、全劑BNT、高端與待進口Novavax，而第一次追加劑跟第二次的時間要隔150天。指揮中心指揮官陳時中表示，目前接種第4劑疫苗的國家都是針對風險高的族群，所以目前尚未開放一般民眾接種。

柯文哲也在臉書上呼籲，很多老人家擔心打疫苗有副作用，但以統計來看，打疫苗還是「利大於弊」；Omicron有一定的殺傷力，絕不能掉以輕心，更強調疫苗是對付新冠肺炎的最佳武器，「請打好打滿」。

民眾反感疫苗

但不少民眾卻對第四劑相當消極，如網友就認為疫苗副作用嚴重，不如培養健康的生活習慣，更直呼「已打第三劑的我，對第四劑保持觀望，第三劑副作用到現在還沒好」、「疫苗副作用怎沒列出來？打了出事的好像也不少」，也有人提到打三劑還是確診，對再施打一劑興趣缺缺。

在國際疫情緩降的時刻，丹麥成為全球首個停打疫苗的國家，更稱「疫情亦受控」，有網友就痛批，都有國家停打疫苗了，台灣卻還有追加第四劑，「都要共存還要打第四劑？」、或高呼「人民需要的是快篩跟口服藥，不是疫苗好嗎？」

擔心打了又打

另外，有聲浪擔憂疫苗打了又打，第四劑疫苗一旦放行，要打第三劑才能進出特定場所的措施將再加嚴，擔憂造成生活上的不便，「接下來要打第四劑才能進八大場所了」、「以後要打5、6、7、8劑才能進健身房，對吧？」

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