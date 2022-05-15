醫建議有「這一條件者」需備2支快篩 原因曝：5天內要拿到藥

本土疫情嚴峻，國人對快篩試劑需求大增，前台大感染科醫師林氏璧昨（14日）就在臉書發文，有這一條件的人，需隨時準備兩支快篩，讓自己即時知道是否確診，且五天內要能及時拿到藥。

前台大感染科醫師林氏璧在臉書上發文建議，「有重症風險因子，也就是符合新冠口服藥給予條件的朋友，至少隨時要準備兩支在身邊，以備有症狀時能夠隨時確診，五天內要能即時拿到藥」。

他解釋備兩支快篩的原因是因為快篩會有偽陰性，病毒量夠高才能抓到，檢體採集有問題也可能會陰性，「如果明明就發燒喉嚨痛又有接觸史，第一次卻陰性，不妨幾小時或隔天再做一次，可能病毒量高就抓到了」。

林氏璧也表示，快篩之亂目前已初步解決，「接下來希望保單之亂、線上快篩陽判定確診之亂能改善」。

網友紛紛留言，「雙北現在趨於好買，只要掌握公司住家附近的藥局、便利商店跟康是美進貨時間都買得到，一支180，分幾家買，前幾天才買給娘家父母備用」、「我家附近超商每天中午去都有看到貨，沒有很難買啊」、「很好買，中午花蓮市區的全聯也有滿滿的快篩沒人買，要去也不怎麼排隊就買到」。

也有網友表示，「我勉強算是能夠花錢，也有時間去到處買的人，但是那些有經濟壓力跟無法出門跑的人呢？此時此刻只能說，為了保命，錢也必須花，風險也必須承擔，我們的政府在哪裡？只能說人民辛苦了」、「缺的是便宜和免費的快篩」。

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