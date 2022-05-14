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北市27校完成莫德納校園接種 僅3000多人施打

中央社 / 台北14日電

疫情升溫，台北市5日啟動兒童莫德納疫苗校園接種，不過教育局統計，僅27所、17%學校，共3000多人施打。有家長仍在等輝瑞BNT兒童疫苗，也有家長等不及校園接種，逕自到醫院掛號。

台北市5日啟動6到11歲兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗校園接種計畫，教育局統計，截至13日為止，158所國小有27所已完成校園接種，完成率17%，共替3000多人施打，其中38人接種後不舒服，在校休息就恢復，無人送醫。

台北市國小學生家長會聯合會總會長廖哲豪接受中央社記者電訪表示，基本上大部分家長還是想等針對兒童調整配方的輝瑞BNT兒童疫苗，不過因為有很多學校受疫情影響而停課，尚未與醫院確認施打時間，所以也許接種比率與人數會慢慢上升。

廖哲豪指出，也因為學校受疫情影響而停課，另有一部分家長等不及校園接種，已自行到開設特別接種門診的醫院掛號，讓孩子早一點擁有抵抗力。

台北市政府統計至10日，符合接種資格者共12萬8342人，其中僅約23%有校園接種意願。台北市副市長蔡炳坤表示，施打模式除了校園接種外，還有台大等13家醫院開設特別門診，以及透過疫苗預約平台至診所施打，下週預計會有1000多人到診所接種。

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