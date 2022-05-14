屏東6到11歲施打率僅34% 22家診所啟動兒童疫苗門診
屏東今天新增1107例，連日確診數破千，且6到11歲學童疫苗施打率僅34%，為提升兒童保護力，縣府從16日至22日啟動縣內22家診所兒童疫苗門診，家長可以帶著孩子就近施打。
屏東縣政府今天發布新聞稿指出，縣內符合6到11歲施打對象共有3萬4695人。統計2日至13日，6到11歲校園疫苗施打數為164校9718人；今天上午加開33鄉鎮市衛生所兒童疫苗門診，則有2151名學生前往施打。前2波的施打率僅34%，
縣府表示，錯過前2次疫苗施打安排的兒童，從16日起至22日，已另行在縣內22家診所啟動兒童疫苗門診，家長可以帶著孩子就近前往施打。
衛生局公布22家醫療院所提供兒童疫苗門診，包括優生醫院、安和醫院、蔡長禧診所、林長興診所、林俊傑診所、博醫診所、李福國耳鼻喉科診所、張俊智診所、尚仁診所、陳亮銘內科診所、大雅耳鼻喉科診所、東霖耳鼻喉科診所、侯友益耳鼻喉科診所、慈愛診所、天醫診所、陳宗仁診所、欣安禾婦兒科診所、黃志忠診所、世昌診所、文章診所、賴家醫科診所、瑪家診所。
縣府指出，縣府指出，今天新增1107例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，以屏東市295例最多，其次為東港鎮102例。另外，目前全縣部分班級暫停實體課程校數有77校127班。
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