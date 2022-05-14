林佳龍辦公室：研議捐贈弱勢者快篩試劑
林佳龍辦公室今天表示，針對陳抗計程車工會為連署支持林佳龍參選台北市長的相同工會一事，計程車工會為獨立運作單位，任何行為皆由工會內部討論而起，與林佳龍本人毫無關係，也從未掌握相關行動。
台北市計程車駕駛職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會為爭取快篩試劑、紓困補助，昨下午率近百位會員至疾管署外抗議「陳時中下台」、隨後轉往交通部陳情，由於兩工會曾在3月底共同具名舉薦交通部前部長林佳龍參選台北市長；而林佳龍與衛福部長陳時中都被視為台北市長選戰潛在人選，此舉也引發外界聯想。
林佳龍辦公室指出，林佳龍在交通部長任內的確有協助計程車業者及uber業者解決問題，整合服務，提升計程車品質，但過去包括該工會理事長在內的一些計程車業者，也曾數度到交通部對林佳龍陳情抗議，基層人民陳情抗議為民主國家的常態，不必要有過度的政治聯想。
此外，林佳龍辦公室表示，由林佳龍發起的光合基金會，曾於去年疫情爆發時，協助媒合民間企業募集20座負壓隔離艙，捐贈給醫院。林佳龍兩周前，也已透過光合基金會研議，協助了解捐贈弱勢者快篩試劑的可能性。
林佳龍辦公室指出，疫情期間許多人都很辛苦，包含基層醫療人員、義、警、消、各行各業及疫情指揮中心在內，無不盼望疫情盡快告一段落，「在這個艱難的時刻，讓我們彼此協助，共度難關」。
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