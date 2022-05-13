桃園規劃採檢站可領藥 擴大長幼綠色通道適用年齡
桃園市長鄭文燦今天表示，將協調9處社區採檢站同時兼具採檢、看診、拿藥的三合一功能，並擴大長幼綠色通道的適用年齡；市府將加購105萬劑快篩，預計5月底至6月初到貨。
桃園市今天新增9434例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，今天起採用「防疫關懷包快易通」方案，由確診者親友自主代領防疫包，目前運作順利。
鄭文燦表示，桃園目前有9處社區採檢站，其中桃園區中路採檢站、中壢區龍岡採檢站為「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，提供3歲以下幼兒及75歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」的三合一服務。
鄭文燦表示，將與醫院協調，讓9處社區採檢站同時兼具「PCR採檢、醫生看診、拿藥」的三合一功能，並研議擴大「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」的適用年齡至6歲以下幼兒及65歲以上長者，這部分會盡快完成調整後宣布。
鄭文燦表示，將有7家診所加入PCR採檢服務，名單會公布在網站，連同14個醫院採檢站及9處社區採檢站，桃園將有30站可採檢；醫院採檢站正在轉型為「PCR採檢、醫生看診、拿藥」三合一方式，避免影響急診量能。
鄭文燦表示，未來會尋求醫院和診所合作，設立更多社區採檢站，以採檢站和醫療站合一的方式，讓輕症在家照顧者，第一時間就能取得讓症狀緩解的藥物。
鄭文燦表示，經今天最新研議，將由桃園市政府衛生局加購45萬劑快篩，民政局跟教育局加購60萬劑，一共是加購105萬劑，預計5月底至6月初到貨，在等待到貨的期間會請中央協助支援。
鄭文燦表示，國高中大型活動延期至6月12日以後，畢業典禮則改以線上方式舉行，若希望有實體的畢業典禮，可由各校成立專責小組，師生、家長需達成共識，在維持社交距離的小規模情況下，報備後可以舉辦，但出席的成年人必須接種3劑疫苗。
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