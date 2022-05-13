柯文哲：北市疫情洪峰延遲 籌備中正紀念堂車來速
台北市長柯文哲今天表示，推估北市COVID-19疫情洪峰延遲、不過還是落在下週；並預計在中正紀念堂開設第3個車來速篩檢站，正在籌備中。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，北市新增1萬1613例本土病例，原預計疫情洪峰會落在16日，現在看來會再推遲一點，但還是會在下週。
柯文哲指出，北市各醫院、醫學中心等專責病房床數共動員到2220床，現在空床還有654個，以11日的數據住院233人、出院154人來看，每日正成長79人，床位量能還算有安全存量；確診者住院平均天數也從12天下降至5.3天。
柯文哲表示，照這個程度的疫情，專責病房開到20%就可以撐過去，要是再嚴重會拉高病房量，不會提高防疫等級。
柯文哲並宣布，選定中正紀念堂開設第3個車來速篩檢站，正在籌備中；在快篩陽性急門診方面量能也提升至9620人次，加上現場掛號的量應該已破萬，讓輕症者在醫院外就能處理，不擠壓中重症需求。
另一方面，因應居家隔離及照護者眾多，北市12個區級關懷中心需要人力投入，市府開出時薪新台幣230元、每週上限40小時的條件徵人，月薪可達3萬6800元。
此外，北市聯醫和平院區因全部都收確診者，柯文哲表示，專責病房數要上升到200間，加上和平本身已有不少醫護確診或隔離，因此徵50名即戰力醫護，需有護士或護理師證照並打滿3劑疫苗。
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