兒童居家照護抽搐呼吸困難 嘉縣府：應緊急送醫

嘉義縣府今天指出，目前縣內COVID-19輕症或無症狀居家照護患者有1858人，兒童居家照護期間，若有抽搐、意識不佳、呼吸困難等症狀，應打119或緊急自行送醫。

嘉義縣長翁章梁今天與大林慈濟醫院小兒感染科主任王俊隆一同召開線上記者會，針對縣民確診情況與兒童確診居家照護及相關警訊進行說明。

翁章梁說，今天嘉義縣新增314人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前輕症居家照護者1858人，考量民眾確診後，可能出現擔憂狀況，縣府整合跨局人力4月20日進駐居家照護關懷中心，啟動Callout與Call in雙向關懷服務。

翁章梁說，關懷中心特別針對居家照護者，每天主動Call out電話關懷，如有就醫需求者，隨即協助連結視訊診療，或提供就醫資源；如多次電話聯繫未果，則轉由警察單位到訪關懷，以確認民眾安全疑慮。

王俊隆則說明兒童居家照護期間發生哪些情況需視訊診療或外出就醫提供父母參考。如發燒超過48小時，或高燒39度合併發冷／冒冷汗；退燒後持續活動力不佳；退燒後持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛；持續性嘔吐、頭痛或腹痛；超過12小時未進食或未解尿，建議視訊診療。

另外，打119或緊急自行送醫症狀為抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。王俊隆提醒，儘快打疫苗可有效預防重症發生。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣有68家中西醫院所，均可提供視訊及電話診療服務，看診用藥無須擔憂，相關資訊可上衛生局網站查詢，其他生活需求或防疫問題，可撥打05-3621150關懷中心有專人提供線上服務。

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