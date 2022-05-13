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實名制快篩難買基隆議員發起「有借有還」 直送急需家中

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
實名制快篩難買，基隆議員張秉鈞發起有借有還，直送急需家中。圖／張秉鈞提供
實名制快篩難買，基隆議員張秉鈞發起有借有還，直送急需家中。圖／張秉鈞提供

近來因疫情嚴峻，確診者或匡列居家隔離者的人數越來越多，同時對快篩劑的需求不斷的增加，實名制快篩劑又難買。基隆市議員張秉鈞發起快篩互助愛循環，若民眾急需快篩劑使用時，會立即安排將1劑快篩劑送至家中，但事後要還1劑新的，有借有還。

張秉鈞說，服務處接獲相當多的市民反映，因3+4政策需要快篩劑、重返工作職場或校園也需要快篩劑，甚至有症狀怕傳染給別人而不願出門購買快篩劑，他初期先用自費購買的快篩提供給民眾救急。

張秉鈞表示，但因為資源有限，隨著快篩劑即將用完，現決定將發起中山快篩互助愛循環，用互助互信的方式幫助更多需要幫助的人。

張秉鈞說明，有借有還是活動持續辦理的重要關鍵，服務處提供快篩劑給民眾救急使用後，期許民眾解除隔離後，將收到市府發放的快篩，或自費購買的快篩歸還至服務處，藉此繼續幫助更多的人。迎市民一同響應活動，將多餘的快篩試劑釋出，幫助更多民眾。

實名制快篩難買，基隆議員張秉鈞發起有借有還，直送急需家中。圖／張秉鈞提供
實名制快篩難買，基隆議員張秉鈞發起有借有還，直送急需家中。圖／張秉鈞提供

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