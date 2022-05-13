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快篩陽3類對象擠爆視訊醫療 指揮中心明起新增評估管道

草莓網開賣62元快篩「秒殺」 再上架兩款同均價快篩

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

跨境電商香港草莓網昨（12）日剛上架開賣平均一劑62元的快篩，瞬間被掃空，銷售超過3萬組。為持續供應需求，緊急再上架HECIN和信及SKYPRO兩款新型冠狀病毒抗原快篩試劑，HECIN和信快篩試劑單一劑售價台幣98元，SKYPRO一盒5劑售價499元，但兩款試劑一盒100劑的售價均為6200元，平均一劑62元。

指揮中心日前宣布即日起開放免專案可從海外自行輸入快篩試劑，但僅限個人自用，腦筋動得快的網友立即嘗試透過跨境電商平台下單。香港草莓網上架的AIKANG愛康「新型冠狀病毒COVID-19抗原檢測快篩試劑」，平均一劑62元、一盒20劑1,239元，價錢皆已含稅，相較目前國內市場價格便宜許多，因此一上架開賣立即引發搶購，網頁平台還一度因爆量有lag現象，目前包含AIKANG愛康等三款品牌都已銷售一空，待廠商緊急補貨。

透過跨境電商購買快篩試劑需負擔運費，但買滿1,500元免運費，未滿1500元，運費150元。

HECIN和信及SKYPRO兩款快篩同樣主要採集鼻液樣本檢測，根據產品資料顯示，HECIN和信快篩的臨床測試靈敏度達96.83％，特異度高達99.39%，也是香港醫院指定使用的一款快篩，另外SKYPRO快篩的臨床測試靈敏度達99％，特異度更達到100%，二款均可檢測Omicron、Delta等變種新型冠狀病毒，並通過歐盟認證CE1434，廠商表示目前至少可供貨7萬組。

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