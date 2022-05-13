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快篩陽3類對象擠爆視訊醫療 指揮中心明起新增評估管道

10個確診會問的「為什麼」台南市整理「防疫QA」一看就懂

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲臉書分享「防疫QA」10個確診會問的為什麼？圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲臉書分享「防疫QA」10個確診會問的為什麼？圖／取自黃偉哲臉書

台南市長黃偉哲今天在臉書貼文表示，確診之後該怎麼辦？是許多確診的市民急迫想要知道的資訊。市府整理了10個確診一定會碰到的問題，從確診之後每一個環節，做了一個防疫QA，並且會隨著最新資訊進行更新，希望民眾你分享出去。若問題沒有被回答到，也整理了防疫、生活、健康3個專線以及37區衛生所的電話，請市民利用專線詢問。

一、通常你的問題都是從這裡開始：

快篩陽性之後怎麼辦？你目前有在進行居家隔離、自主防疫、居家檢疫嗎？

-有，由醫生診斷是否確診，如果不同意診斷，由衛生局安排PCR採檢，請勿自行外出採檢。

快篩陽性視訊門診時間表https://reurl.cc/NA0qg6

-沒有，請密封好快篩試劑，前往社區篩檢站或16家公費PCR醫療院所、8家公費PCR基層診所（其他診所陸續加入），進行採檢，可以自行開車騎車走路，不能搭乘大眾運輸工具。

二、確診後我要在哪隔離？

會進行分流收治，讓醫療做最有效配置。

醫院：中／重症患者或無症狀/輕症80歲以上長者、懷孕36週以上孕婦，以及未滿３個月幼兒且有發燒、未滿12個月幼兒，且高燒>39度。

加強版集中檢疫所／防疫旅館：70歲以上長者、65歲以上獨居長者、懷孕35週以內、不符合居家照護條件者。

居家照護：69歲以下符合居家照護條件者。

三、我要隔離幾天？

自5/8開始若為輕症或無症狀者，且為居家照護者，隔離規定改為7+7（7天居家照護，7天自主健康管理），當你已無症狀或症狀緩解，且距【發病日】或【採檢日】滿7天，不用快篩直接解除隔離。隔天開始進入7天自主健康管理，期間禁止前往人潮擁擠，餐廳內用、聚餐聚會等活動。

若收治於醫院/加強版集檢所/加強版防疫旅館：輕症確診隔離條件：無症狀或症狀緩解，且：1. 兩次快篩陰性，或距發病/採檢達5天一次快篩陰性、2. 距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，符合以上任一條件，解隔並進行7天自主健康管理

註：◆上述快篩限醫事人員執行，醫事人員得自採◆輕症解隔以快篩為原則，因故無法快篩則以PCR採認

中重症住院患者，解隔改1次PCR：症狀緩解且追蹤1次(原為2次且須滿10天)PCR陰性或Ct≥30，可轉出隔離/專責病房。

四、確診需要回報什麼？

自主回填臺南市COVID-19確診個案問卷

連結網址：https://p.tainan.gov.tw/u/zgn9 (請直接點選進入填寫)

加入台南共照雲 LINE ID: @794mfoab，陸續將由居家照護人員及疫調人員與您聯繫，請耐心等候。

五、我要怎麼請假？

衛生局會開立隔離通知單，也可以用健保快易通APP的PCR檢測結果作為請假證明。

六、那我的家人呢？

會開立居家隔離單，以最後接觸日隔天開始計算3天，可先用確診者的健保快易通APP的PCR檢測結果作為請假證明，向公司告知需要請假。

七、身體開始不舒服該怎麼辦？

你可以利用 健康益友APP 或就近詢問經常看診之診所或查詢台南市有提供通訊診療的名單：

https://reurl.cc/x97lz5

情況嚴重可撥打119、確診者請撥06-2880115健康照護專線安排就醫。

八、同住親友需要隔離幾天？

同住親友需要進行3＋4（前3天為居家隔離、4天自主防疫）

確診者的最後接觸日是第０天，隔日才算第1天，滿3天即結束隔離。

自主防疫期間，快篩陰性可外出工作，期間禁止前往人潮擁擠，餐廳內用、聚餐聚會等活動。另教職員及學生需於自主防疫期滿隔日，快篩陰性才可上學。

九、防疫包怎麼領取?

1.區公所電話通知，請聯繫親友前往各區公所代領。

2.若未接到電話者，可主動致電居住地區公所詢問。

領取時間：08：00-18：00（周一至周五）

十、如確診者為6歲以下幼兒及孕婦

提供急診綠色通道優先救治

就醫專線06-2880115，緊急情況請撥打119。

台南市長黃偉哲臉書分享「防疫QA」10個確診會問的為什麼？圖／取自黃偉哲臉書
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