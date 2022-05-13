全聯再開賣「基因巴帝居家快篩」 一盒二劑售價380元

全聯表示，為提供消費者更多居家檢測選擇，除北北基桃有藥商執照許可門市持續販售「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」外，也於今（13）日下午1點起於北北基桃以外有藥商執照許可門市，開始陸續販售「基因巴帝居家用新冠病毒抗原快篩檢測套組2入」（離島門市不販售，宜花東地區於明天開始陸續販售），每盒售價380元，首批限量18,810盒，售完為止。

全聯表示，目前在北北基桃有藥商執照許可門市，銷售亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入，每盒售價180元，每日每店限量販售。另在北北基桃以外有藥商執照許可門市（離島門市不販售），銷售基因巴帝居家用新冠病毒抗原快篩檢測套組2入，每盒售價380元，數量有限、售完為止。

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