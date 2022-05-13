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快篩陽3類對象擠爆視訊醫療 指揮中心明起新增評估管道

超便宜！東森旗下草莓網開賣62元快篩 3萬組上架就秒殺

經濟日報 / 記者陳柔蓁／即時報導

每日確診數激增，民眾對快篩試劑的需求暴量，指揮中心日前宣布開放免專案可從海外自行輸入快篩試劑，但僅限個人自用，腦筋動得快的網友立即嘗試透過跨境電商平台下單，香港草莓網昨（12）日剛上架開賣平均一劑62元的便宜快篩，瞬間被掃空，銷售超過3萬組，廠商正緊急補貨。

香港草莓網上架的AIKANG愛康「新型冠狀病毒COVID-19抗原檢測快篩試劑」，平均一劑62元、一盒20劑1,239元，相較目前國內市場價格便宜許多，因此一上架開賣立即引發搶購，網頁平台還一度因爆量有lag現象。

為供應民眾需求，草莓網也緊急再上架HECIN和信及SKYPRO兩款新型冠狀病毒抗原快篩試劑，HECIN和信快篩試劑單一劑售價台幣98元，SKYPRO一盒5劑售價499元，但兩款試劑一盒100劑的售價均為6200元，平均一劑62元。

HECIN和信及SKYPRO兩款快篩同樣主要採集鼻液樣本檢測，根據產品資料顯示，HECIN和信快篩的臨床測試靈敏度達96.83％，特異度高達99.39%，也是香港醫院指定使用的一款快篩，另外SKYPRO快篩的臨床測試靈敏度達99％，特異度更達到100%，兩款均可檢測Omicron、Delta等變種新型冠狀病毒，並通過歐盟認證CE1434，廠商表示目前至少可供貨7萬組。

為便民防疫，食藥署開放輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，即日起至今年6月30日止，免申請專案核准，每人不超過100劑、限輸入一次。而海外自購快篩如何買，除了請託海外親友在當地購買後寄回國內，香港草莓網等跨境網站也有販售，搜尋「COVID-19 Antigen Test」就可找到快篩試劑，並可寄送到台灣。

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