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高雄「關懷包得來速」上路第3天 市府：平均1分半搞定

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府5月11日起推「關懷包得來速」服務，可由確診者非同住親友、同住家人（居隔者）代領，自行以開車、騎車、步行方式領取，但禁止搭乘大眾運輸工具。高雄市38個行政區都有得來速據點，圖為鳳山區關懷包得來速作業情況。圖／高雄市政府提供
高雄市政府5月11日起推「關懷包得來速」服務，可由確診者非同住親友、同住家人（居隔者）代領，自行以開車、騎車、步行方式領取，但禁止搭乘大眾運輸工具。高雄市38個行政區都有得來速據點，圖為鳳山區關懷包得來速作業情況。圖／高雄市政府提供

高雄市「關懷包得來速」5月11日上路，今天是第3天，市府統計，已發出超過6千份關懷包，平均每位民眾到場領取整個流程跑完只要一分半，市長陳其邁要求各局處長比照疫苗接種站，38個行政區得來速作業各有一名局處長督導。

全台每天確診數不斷攀高，發送防疫關懷包等行政作業成重中之重，部分確診數多的繁重縣市，不少屋內有確診者家庭，直到居隔期滿「出關」，可能還沒拿到關懷包，引發民怨。

高雄市近期每天確診數在3千例左右，畢竟高峰期還沒到，許多作業必須優化因應，才能確保負荷加重時，還能維持運作。市長陳其邁每天主持專家會議，共識是當前重點是把重症數降低，讓醫療量能不受影響，陳其邁多次強調「分級醫療、全人照顧，要照顧好每一位市民」。

為加快民眾拿到防疫關懷包速度，高雄市政府在38個區建置「關懷包得來速」作業區，規畫機車道、人行道、汽車道，就像速食店得來速點餐、取餐，不必下車就能完成。

市府表示，得來速站是全市各行政區都有，民眾就近領不必跨區，而且規格一致，包含大型招牌指引、清楚動線、人員穿戴完整裝備，作業保持防疫距離，降低現場人員染疫風險。

各行政區得來速站比照之前疫苗大型接種站，由市府各局處長認養，局處長與轄區區長合作，緊盯得來速作業秩序是否流暢，高雄天氣炎熱，現場也配置涼風扇，讓工作人員著全套防護裝備不會熱昏。

一名市府局處長表示，得來速作業由市長親自交代，市長非常重視，工作人員也戰戰兢兢，重點是將心比心，讓民眾以最快方式領到關懷包。

市府官員也說，關懷包是讓民眾在確診後能夠感受到市府照顧及心安的物資，目前沒有設定什麼時候終止，只要做得來，且民眾有需求，一定會繼續發，不會輕易取消。

高雄市政府5月11日起推「關懷包得來速」服務，可由確診者非同住親友、同住家人（居隔者）代領，自行以開車、騎車、步行方式領取，但禁止搭乘大眾運輸工具。高雄市38個行政區都有得來速據點，圖為前鎮區關懷包得來速作業情況。圖／高雄市政府提供
高雄市政府5月11日起推「關懷包得來速」服務，可由確診者非同住親友、同住家人（居隔者）代領，自行以開車、騎車、步行方式領取，但禁止搭乘大眾運輸工具。高雄市38個行政區都有得來速據點，圖為前鎮區關懷包得來速作業情況。圖／高雄市政府提供
高雄市政府5月11日起推「關懷包得來速」服務，可由確診者非同住親友、同住家人（居隔者）代領，自行以開車、騎車、步行方式領取，但禁止搭乘大眾運輸工具。高雄市38個行政區都有得來速據點，圖為三民區關懷包得來速作業情況。圖／高雄市政府提供
高雄市政府5月11日起推「關懷包得來速」服務，可由確診者非同住親友、同住家人（居隔者）代領，自行以開車、騎車、步行方式領取，但禁止搭乘大眾運輸工具。高雄市38個行政區都有得來速據點，圖為三民區關懷包得來速作業情況。圖／高雄市政府提供

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