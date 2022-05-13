清冠1號跟抗病毒藥不宜同時服用 有吃慢性藥物更當心
國內確診人數上升，高風險患者需要開立抗病毒口服藥物，輕症無症狀也急搶「清冠一號」服用。有藥師提醒，清冠一號不建議與輝瑞口服藥Paxlovid一同服用，且若有服用慢性藥物如將血壓藥及降血脂藥，也需要諮詢醫師是否進行調整，有必要則需停藥。
過去有民眾透過電話或線上掛號自費或公費購買清冠一號，藥師公會全聯會中藥發展委員會副主委梁忻琳表示，清冠一號藥屬性較虛寒，有清熱解毒、去風寒效果，適合飯後服用，若有腸胃不適可喝薑茶緩解。清冠一號藥物及抗病毒藥物，兩藥至少間隔兩小時以上服用，不宜同時服用。
清冠一號內含黃芩，其主成份會抑制肝臟代謝酶等酵素，若有慢性病患者有服用降血壓、降血脂藥物，可能會有中和藥性情況，開藥前應告知醫師用藥史，依照正規途徑就醫，醫師能透過雲端藥歷查看，依患者條件進行藥物調整或視肝腎狀況有無必要停藥，服用後若有不舒服務必告知醫師。
指揮中心於今日開放親友代為看診、領藥及開藥，也可透過「電話問診」方式，輔助民眾視訊問診，評估是否可開立口服抗病毒藥物，醫療應變組副組長羅一鈞表示，「並非來看診，就一定會開藥和領藥。」仍需要評估患者疾病條件及用藥狀況。
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