整理包／不用痛苦戳鼻子！唾液快篩哪裡買？價錢、檢驗注意事項一次看

國內疫情急遽升溫後，鼻腔快篩的需求量大增，但其實許多人都不喜歡被「戳鼻子」的異物感，尤其孩童更是難以接受，「戳鼻子」的過程總是弄得家長人仰馬翻。現在除了鼻腔快篩，也出現唾液快篩的新選擇，衛福部食品藥物管理署核准的「韓國製唾液快篩」於12日在部分藥局開始販售，每間門市限量100份，每份一入售價175元，每人限購2份，以下為供貨藥局：

▍供貨藥局有哪些

杏一

地點：全台門市，各門市限量100份

售價：每份1入175元，每人限購2份

時間：實際開賣時間依各門市公告時間為主（開賣1小時前可排隊，開賣5分鐘前發號碼牌）

杏一藥局販售地點查詢

佑全

地點：全台門市

售價：每份1入175元（未公告每人限購數量，購買前可先致電詢問）

時間：各店到貨時間不一，貨到就開賣，請致電詢問

佑全藥局販售地點查詢

丁丁

地點：全台門市

售價：每份1入175元，每人限購2份

時間：各店到貨時間不一，貨到就開賣，請致電詢問

丁丁藥局販售地點查詢

▍唾液快篩注意事項

唾液快篩看似只是「吐口水」，但民眾在使用前，仍需進行三步驟，以確保檢驗結果。

一、使用唾液快篩前30分鐘需暫停飲食、抽菸。 二、測試前30分鐘先漱口、吐痰，保持口腔乾淨。 三、口腔清潔完畢，等待口腔內部充滿唾液，且分泌出的唾液要停留在口腔內約1分鐘，再將口水吐進採樣漏斗。

接著將漏斗中的口水倒入萃取液試管，將兩者均勻混合，並靜置5分鐘，接著再滴入3滴混合液在測試盤上，等10至15分鐘後，便可得知檢測結果。

此外，操作指引註明「二到十五歲的兒童及青少年在家長陪同下可使用」，意即二歲以下不得使用。

▍唾液快篩和鼻腔快篩比較

資料顯示，唾液快篩的準確度比鼻腔快篩低，早期剛感染的人可能驗不出來，指揮中心先前也提到，唾液快篩需要Ct值在23、24才驗得出來，而鼻咽快篩Ct值超過27也可以驗出。

唾液快篩與鼻咽快篩比較

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