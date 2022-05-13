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高端：全球三期試驗數據分析中 結果將由WHO宣布

中央社 / 台北13日電
高端疫苗示意圖。報系資料照
高端疫苗示意圖。報系資料照

高端今天發布新聞稿表示，入選世界衛生組織（WHO）團結試驗疫苗（STV）三期試驗目前已進入數據分析階段。由於此COVID-19疫苗三期臨床試驗由WHO主導，臨床試驗結果將由WHO對外宣布。

高端表示，迄今共計有1萬8000名受試者納入了MVC COV1901的試驗評估，且幾乎全數受試者皆完成兩劑疫苗或安慰劑接種，目前已進入數據分析階段。

高端疫苗的總經理陳燦堅表示，如臨床試驗成果合乎預期，藉由臨床的實證數據與監管認證，高端疫苗將履行身為疫苗廠的責任與義務，以合理公平的方式向國際供應疫苗。

由WHO主導執行的新冠疫苗（STV Solidarity TrialVaccines）全球團結三期臨床試驗，是一項多中心、多疫苗、適應性、共享安慰劑、事件驅動、個體隨機分派的大型三 期臨床試驗。在STV試驗中， MVCCOV1901已在菲律賓、哥倫比亞、馬利，完成橫跨亞洲、南美洲與非洲的跨區域收案。

依照WHO STV試驗設計，一旦參與者完成兩劑接種，且確診病例數達到了期中分析目標，則數據將由兩組獨立的統計學家進行分析，並由全球數據和安全監測委員會（Global Data and Safety MonitoringCommittee）進行安全性與疫苗有效性的資料判讀。期中分析完成後，將由WHO公布臨床試驗結果，並提供全球科學界與公眾審閱。

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