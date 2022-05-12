快訊

直播／中研院召開跨國同步記者會 公布銀河系中心重大發現

圖文教你做／如何視訊看診？「健康益友APP」操作流程一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大台中診所協會7診所 提供PCR得來速篩檢

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
大台中診所協會理事長陳俊宏說，台中山、海、屯區有7家診所提供PCR得來速篩檢，呼籲更多診所加入PCR篩檢行列。圖／台中市政府提供
大台中診所協會理事長陳俊宏說，台中山、海、屯區有7家診所提供PCR得來速篩檢，呼籲更多診所加入PCR篩檢行列。圖／台中市政府提供

大台中診所協會理事長陳俊宏今天分享，台中市實施「診所PCR得來速」機制，讓民眾就近由在地熟悉醫生診療更安心，也可減少跨區診療風險，目前台中山、海、屯區有7家診所提供PCR得來速篩檢，協會也訓練190多間診所可提供居家照護、視訊診療，呼籲更多診所加入PCR篩檢行列。

台中市政府防疫記者會今天下午邀請陳俊宏說明診所PCR流程、居家照護及視訊診療等事項。陳俊宏說，「診所PCR得來速」為民眾快篩陽性，或有出現相關症狀經醫師評估後，民眾不用越區採檢、治療，透過在地熟悉的醫生診療，民眾可與醫生溝通，也會更放心，希望能有更多診所加入PCR採檢、居家關懷、視訊診療的行列。

針對居家照護，陳俊宏指出，民眾若在診所PCR陽性，會由公所協助查看住家環境是否適合居家照護，並由診所醫生與病患聯繫，例如他的診所就建立24小時專線，也設立LINE帳號，可隨時與病患聯絡了解狀況，請民眾面對染疫「戒慎」但不須過於恐懼。

另有關視訊診療，陳俊宏說，視訊診療及照顧是很重要的工作，台中已有多家診所加入，透過視訊診療可篩出重症患者，也會提供指引告訴民眾出現哪些症狀要多加注意，讓民眾安心治療。

陳俊宏提醒，由於兒童病程發展快，家裡若有6歲以下確診者，建議及早給兒科醫師診斷治療。另外，很多慢性病患者因疫情嚴峻，不敢至大醫院拿慢性病藥，由於醫療系統都有紀錄，這類病患也可至診所拿藥，避免發病風險。

大台中診所協會理事長陳俊宏說，台中山、海、屯區有7家診所提供PCR得來速篩檢，呼籲更多診所加入PCR篩檢行列。圖／台中市政府提供
大台中診所協會理事長陳俊宏說，台中山、海、屯區有7家診所提供PCR得來速篩檢，呼籲更多診所加入PCR篩檢行列。圖／台中市政府提供

新冠肺炎 台中市 PCR

延伸閱讀

整理包／雙北快篩陽性該去哪做PCR？地點、公費對象、注意事項一次看

3類人快篩陽=確診首日 許多人問：沒居隔書怎辦？

侯友宜呼籲快篩陽即確診簡化流程 柯文哲：他壓力最大

中央堅持PCR才給抗病毒藥物 柯文哲：一定會死很多人

相關新聞

快篩陽即確診醫院不敢開 新北聯醫：中央根本不管方法

快篩陽性視同確診今開放3類人，透過視訊門診判定，然而上路首日狀況百出。新北聯醫副院長王祖琪直言，醫院沒有居隔、居檢及自主...

柯文哲指健保署應給快篩陽藥物 健保署反駁非權責單位

疫情升溫，指揮中心今公布本土確診患者逾6.5萬人，今起居家檢疫、居家隔離、自主防疫此三類民眾，若快篩陽性者可經視訊診療後...

3類人快篩陽=確診首日 許多人問：沒居隔書怎辦？

台中新增3830例確診。3類對象快篩陽視為確診新制今上路，基層診所反映，有很多不符合資格民眾申請，也有民眾反映沒拿到居隔...

影／境外移入確診數趨緩 桃機航聯會建議取消落地採檢

新冠肺炎疫情持續在國內升溫，中央流行疫情指揮中心今天（12日）公布國內新增COVID-19確定病例中，本土個案為6萬53...

台中首例12歲童混打疫苗　BNT+半劑莫德納

台中市長盧秀燕今天下午三時在防疫記者會上說，台中新增3830例確診，她今天視察大肚國小學童接種莫德納疫苗，16人滿12歲...

分流篩檢人潮 部桃開設防疫門診、特診

疫情升溫，衛福部桃園醫院即日起開設「新冠防疫門診」和「新冠防疫特診」，前者主要為快篩陽性無症狀或輕症民眾提供服務，希望藉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。