大台中診所協會7診所 提供PCR得來速篩檢
大台中診所協會理事長陳俊宏今天分享，台中市實施「診所PCR得來速」機制，讓民眾就近由在地熟悉醫生診療更安心，也可減少跨區診療風險，目前台中山、海、屯區有7家診所提供PCR得來速篩檢，協會也訓練190多間診所可提供居家照護、視訊診療，呼籲更多診所加入PCR篩檢行列。
台中市政府防疫記者會今天下午邀請陳俊宏說明診所PCR流程、居家照護及視訊診療等事項。陳俊宏說，「診所PCR得來速」為民眾快篩陽性，或有出現相關症狀經醫師評估後，民眾不用越區採檢、治療，透過在地熟悉的醫生診療，民眾可與醫生溝通，也會更放心，希望能有更多診所加入PCR採檢、居家關懷、視訊診療的行列。
針對居家照護，陳俊宏指出，民眾若在診所PCR陽性，會由公所協助查看住家環境是否適合居家照護，並由診所醫生與病患聯繫，例如他的診所就建立24小時專線，也設立LINE帳號，可隨時與病患聯絡了解狀況，請民眾面對染疫「戒慎」但不須過於恐懼。
另有關視訊診療，陳俊宏說，視訊診療及照顧是很重要的工作，台中已有多家診所加入，透過視訊診療可篩出重症患者，也會提供指引告訴民眾出現哪些症狀要多加注意，讓民眾安心治療。
陳俊宏提醒，由於兒童病程發展快，家裡若有6歲以下確診者，建議及早給兒科醫師診斷治療。另外，很多慢性病患者因疫情嚴峻，不敢至大醫院拿慢性病藥，由於醫療系統都有紀錄，這類病患也可至診所拿藥，避免發病風險。
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