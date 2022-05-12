柯文哲主張快篩陽給口服藥 籲健保署出面
台北市長柯文哲今天表示，COVID-19快篩陽性民眾就可拿口服藥還要考量各年齡層重症機率、成本效益等，呼籲健保署出面，疫情費用如果都要走健保系統「哪有辦法」。
台北市長柯文哲今天下午至台北市立聯合醫院忠孝院區，視察視訊診療流程及慰勞醫護人員。柯文哲前幾天拋出「快篩陽就給藥」想法，會後接受媒體聯訪時被問及進度。
柯文哲表示，在疫情嚴峻時刻，無法每件事都要求100分，臨床上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性民眾就可給口服藥，但成本效益、各年齡層重症機率等都要考量，不是地方政府可以決定，呼籲健保署要出面說清楚，否則疫情費用都要走一般健保系統「哪有辦法」。
柯文哲並說，口服藥一人份就要新台幣2萬多元、也不是全無副作用，肝腎功能不好的民眾若吃的劑量不對會有反效果，醫生跟病人確認要吃哪些藥可能也說不清楚，「人工智慧系統沒建立，單單這個就不得了」。
在視訊診療方面，柯文哲表示，中央開放快篩陽等同確診的只有居家隔離、自主防疫、居家檢疫這3類對象，視訊診掛號雖多，但很多人都不符資格或是手邊沒有證明資料，掛號流程過程變得很複雜。
柯文哲說，若要簡化流程，只要是快篩陽就採信，畢竟應該不會有人故意騙藥吃；若涉及保險或法律等才做PCR，但也提及現在PCR數字與確診數早有黑數、已經不準確。
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