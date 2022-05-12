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3類對象快篩陽即確診上路 EUA核准唾液快篩適用

中央社 / 台北12日電

居家隔離自主防疫居家檢疫等3類對象快篩陽性，可由醫師認定確診，新制今天起上路，指揮中心表示，經緊急使用授權核准唾液快篩，適用3類對象快篩陽性視同確診規定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午疫情記者會再次提醒，今天起居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性民眾預約視訊診療評估結果前的配合準備事項。

陳時中提醒，民眾自行快篩陽性後，第1步應於判讀陽性檢測卡匣檢測片，寫上姓名及檢測日期；第2步是將檢測判讀後檢測卡匣或檢測片及健保卡放在一起拍照；第3步是預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳；第4步為配合於醫師視訊評估時出示判讀陽性檢測卡匣或檢測片。

陳時中說，只有經過台灣衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）的快篩試劑才可做為判別工具，其中包含經核准通過的唾液快篩，3類對象透過唾液快篩陽性，可適用由醫師認定確診規定；指揮中心發言莊人祥提醒，若是自行從國外攜回、沒有通過台灣EUA的快篩試劑則不適用陽性視同確診規定。

自5月11日起至6月30日前，中央許可輸入個人自用「COVID-19檢驗試劑」每人不超過100劑，免申請專案核准。陳時中再次提醒，3類對象若是使用自行進口快篩，同樣需要通過EUA才適用快篩陽性視同確診，視訊問診時，記得秀出廠牌。

唾液快篩話題不斷，國民黨立委洪孟楷今天提出，在台灣上市的「福吉美唾液快篩」中文仿單，不見澳洲規定「嚴禁兩歲以下使用」字樣。陳時中表示，各國仿單不會完全一樣，台灣仿單採正面表列，標註2至18歲或3至18歲青少年或兒童，應由家人協助採檢，2歲以下幼兒自然不是適用對象。

3對象快篩陽即確診上路首日，有民眾想透過視訊問診，卻苦於行政程序塞車，造成醫師無法評估，甚至病人光要由醫師認定快篩陽性確診，就須花費20至30分鐘，醫院門診一天開放至少多出10個以上門診評估，外界擔心可能擠壓確診者照護。

陳時中表示，透過線上視訊系統認定快篩陽性當然比較慢，因為醫師需要進行問診，民眾回答也都可能會慢一點，新制上路首日大家都還不太熟悉，「熟了就會越來越快」。快篩陽性民眾當然也還是可以選擇原本確診管道，前往醫院進行PCR採檢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則提到，新制上路首日，上午出現很多不符合3類對象的民眾預約視訊診療，造成第一線醫護人員困擾，重申僅是與確診者足跡重疊或有接觸史的民眾，並不屬於新制適用對象，仍然必須透過PCR採檢陽性才算確診。

隨著國內本土疫情升溫，快篩試劑需求仍高，但陳時中表示，快篩實名制購買速度有減緩趨勢，前兩天中午時就會有約2000家售完，但今天同樣時段統計發現僅有1500多家售罄。截至今天快篩實名制共賣出約500多萬人份、超過2600萬劑。

居家隔離 自主防疫 居家檢疫 陳時中 唾液快篩

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