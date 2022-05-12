醫院副院長親自示範「視訊看診細節」 證明陽性檢體為本人結果

今（12）日居家隔離、自主防疫、居家檢疫等三類對象，若快篩結果為陽性，可由醫師視訊判斷確診，若雙方無共識才需至醫院進行PCR。但醫師透過視訊難以判斷檢體是否為本人的檢測結果，更可能有檢體「被調包」的疑慮。聯新國際醫院副院長兼社區醫學部部長賈蔚今日在臉書親自示範，分享視訊看診建議，牢固醫病關係。

賈蔚在文中提到，最近快速增加的確診病例讓許多部門同仁忙翻天，從各篩檢站蜂擁而至的檢體，更讓檢驗科同仁日以繼夜忙到不可開交。於是他利用上班前做快篩的過程，分享視訊看診需要注意的細節，讓醫病彼此更加信任。

賈蔚示範，建議打開新的快篩試劑時，就在試劑卡匣寫上姓名及當天日期，也可以在背面全白處寫得更清楚，並先拍照證明是本人使用。

待15分鐘檢測結果出爐後，若為陽性，就要將快篩試劑及健保卡一併拍照上傳給醫師，如果健保卡上沒有本人照片，就要再以其他有照片的證件佐證，供醫師參考。醫師判讀後，若認為難以斷定、名字有擦拭重寫痕跡等疑慮，或雙方無法達成共識，才會進一步安排PCR檢測。

醫師親自示範篩檢前先寫名字拍照作證，確認陽性後再將結果和健保卡一同拍照上傳，供醫師參考。圖擷自 賈蔚

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