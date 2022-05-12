唾液快篩開賣了 即起可代領輝瑞藥

本土再增65385例確診個案，17例死亡個案達新高！指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞12日表示，親友可帶著確診者的健保卡或健保快易通截圖，到門診代領取輝瑞口服藥（Paxlovid）。唾液快篩12日起也將在三大藥局通路開賣，每劑175元、每人限2份，指揮中心發言人莊人祥表示，居隔、居檢民眾唾液快篩陽性的結果，也可視為確診。

親友代看診領藥

羅一鈞指出，符合口服藥適用條件的確診者，可由非居家隔離中親友持確診者的健保卡與確診證明，代為前往124家配有輝瑞口服藥的防疫門診，經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，即可至醫院藥局領藥。

指揮中心提醒說，確診者應依醫師指示使用藥物，勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響藥物治療效果；如果服藥後產生嚴重不適情況，請立即聯絡居家照護團隊或諮詢開立處方之醫療院所。

此外，現場記者提問說，康復民眾相當擔憂二度染疫的狀況，請問是否有哪些族群需要特別注意？羅一鈞指出，目前資料顯示二度染疫的狀況多半為無症狀或輕微，並沒有再度染疫加重病症的臨床數據。他強調，二度染疫還是與環境風險習習相關，如醫護、機組人員等常常會接觸不特定人士的族群，需要特別注意。

聚焦唾液快篩

唾液快篩12日早上起將在三大藥局通路開賣，每劑175元、每人限2份。外界好奇唾液快篩是否會進入實名制？陳時中日前就表示，是因為它對低病毒量比較不敏銳，目前沒有徵用唾液快篩進入實名制，因此價錢也無法管制，將交由市場機制。

12日起，在「居家隔離」、「自主防疫」、「居家檢疫」時期的三類民眾，若出現快篩陽性，經醫師評估後，免做PCR就直接視同為確診。現場記者提問說，唾液快篩12日開賣，如果此「三類人」是使用此類快篩後，結果呈現陽性，經過醫師評估後，是否也能視同「確診」？

指揮中心發言人莊人祥回應表示，沒有通過EUA的快篩，篩檢結果「不能作為防疫政策判斷依據」，但唾液快篩已通過EUA，所以此三類人只要快篩陽性，並經過醫生評估後，就還是可以視同為確診。

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