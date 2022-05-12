侯友宜再喊所有快篩陽視同確診：海嘯來了 中央嘜擱拖
新北今日新增2萬3788例，新北市長侯友宜表示，從確診數來看「指數型海嘯已經上來了」，面對海嘯會全力備戰，並認為中央啟動居隔、居檢及自主防疫者快篩陽視同確診是不夠的，拜託中央「嘜擱拖，卡緊做啦」 。
侯友宜今日召開疫情記者會表示，新北新增2萬3788例，居隔為2萬8472人，居家照護8萬8589人，從確診曲線圖來看，「指數型海嘯已經上來了」，面對第一波海嘯上來了，新北會全力備戰，調整步伐調整。而居隔雖然只匡列同住家人後，數字有往下降，但隨著確診人數上升，現在居隔人數已經達過去一半了。
侯友宜指出，今天是居隔、居檢及自主防疫者快篩陽視同確診的第一天，但發現除遠距門診預約不到外，加重第一線醫護的負荷、排擠原本有遠距門診需求者，以及有數位落差的患者預約不到等問題。因此侯不斷向中央呼籲快篩陽性視同確診不限對象，只有這三類是不夠的，拜託中央「嘜擱拖，卡緊做啦！」
▪【疫情專題】5月12日新增本土65,385例、境外移入61例 確診死亡17例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言