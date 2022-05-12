侯友宜再喊所有快篩陽視同確診：海嘯來了 中央嘜擱拖

新北今日新增2萬3788例，新北市長侯友宜表示，從確診數來看「指數型海嘯已經上來了」，面對海嘯會全力備戰，並認為中央啟動居隔、居檢及自主防疫者快篩陽視同確診是不夠的，拜託中央「嘜擱拖，卡緊做啦」 。

侯友宜今日召開疫情記者會表示，新北新增2萬3788例，居隔為2萬8472人，居家照護8萬8589人，從確診曲線圖來看，「指數型海嘯已經上來了」，面對第一波海嘯上來了，新北會全力備戰，調整步伐調整。而居隔雖然只匡列同住家人後，數字有往下降，但隨著確診人數上升，現在居隔人數已經達過去一半了。

侯友宜指出，今天是居隔、居檢及自主防疫者快篩陽視同確診的第一天，但發現除遠距門診預約不到外，加重第一線醫護的負荷、排擠原本有遠距門診需求者，以及有數位落差的患者預約不到等問題。因此侯不斷向中央呼籲快篩陽性視同確診不限對象，只有這三類是不夠的，拜託中央「嘜擱拖，卡緊做啦！」 侯友宜說，居隔雖然只匡列同住家人後，數字有往下降，但隨著確診人數上升，現在居隔人數已經達過去一半了。圖／新北衛生局提供 侯友宜向中央呼籲，快篩陽性視同確診不限對象。圖／新北衛生局提供 侯友宜今日召開疫情記者會表示，新北新增2萬3788例，居隔為2萬8472人，居家照護8萬8589人。圖／新北衛生局提供 今天是居隔、居檢及自主防疫者快篩陽視同確診的第一天，但發現除遠距門診預約不到外，加重第一線醫護的負荷、排擠原本有遠距門診需求者，以及有數位落差的患者預約不到等問題。圖／新北衛生局提供

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