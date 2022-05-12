快訊

母親「快篩陽」臥床...女兒幫翻身驚覺無生命跡象 相驗死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜再喊所有快篩陽視同確診：海嘯來了 中央嘜擱拖

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
侯友宜今日召開疫情記者會表示，新北新增2萬3788例，居隔為2萬8472人，居家照護8萬8589人。記者劉懿萱／攝影
侯友宜今日召開疫情記者會表示，新北新增2萬3788例，居隔為2萬8472人，居家照護8萬8589人。記者劉懿萱／攝影

新北今日新增2萬3788例，新北市長侯友宜表示，從確診數來看「指數型海嘯已經上來了」，面對海嘯會全力備戰，並認為中央啟動居隔、居檢及自主防疫者快篩陽視同確診是不夠的，拜託中央「嘜擱拖，卡緊做啦」 。

侯友宜今日召開疫情記者會表示，新北新增2萬3788例，居隔為2萬8472人，居家照護8萬8589人，從確診曲線圖來看，「指數型海嘯已經上來了」，面對第一波海嘯上來了，新北會全力備戰，調整步伐調整。而居隔雖然只匡列同住家人後，數字有往下降，但隨著確診人數上升，現在居隔人數已經達過去一半了。

侯友宜指出，今天是居隔、居檢及自主防疫者快篩陽視同確診的第一天，但發現除遠距門診預約不到外，加重第一線醫護的負荷、排擠原本有遠距門診需求者，以及有數位落差的患者預約不到等問題。因此侯不斷向中央呼籲快篩陽性視同確診不限對象，只有這三類是不夠的，拜託中央「嘜擱拖，卡緊做啦！」

侯友宜說，居隔雖然只匡列同住家人後，數字有往下降，但隨著確診人數上升，現在居隔人數已經達過去一半了。圖／新北衛生局提供
侯友宜說，居隔雖然只匡列同住家人後，數字有往下降，但隨著確診人數上升，現在居隔人數已經達過去一半了。圖／新北衛生局提供
侯友宜向中央呼籲，快篩陽性視同確診不限對象。圖／新北衛生局提供
侯友宜向中央呼籲，快篩陽性視同確診不限對象。圖／新北衛生局提供
侯友宜今日召開疫情記者會表示，新北新增2萬3788例，居隔為2萬8472人，居家照護8萬8589人。圖／新北衛生局提供
侯友宜今日召開疫情記者會表示，新北新增2萬3788例，居隔為2萬8472人，居家照護8萬8589人。圖／新北衛生局提供
今天是居隔、居檢及自主防疫者快篩陽視同確診的第一天，但發現除遠距門診預約不到外，加重第一線醫護的負荷、排擠原本有遠距門診需求者，以及有數位落差的患者預約不到等問題。圖／新北衛生局提供
今天是居隔、居檢及自主防疫者快篩陽視同確診的第一天，但發現除遠距門診預約不到外，加重第一線醫護的負荷、排擠原本有遠距門診需求者，以及有數位落差的患者預約不到等問題。圖／新北衛生局提供

新冠肺炎 新北 侯友宜 快篩陽性

延伸閱讀

整理包／雙北快篩陽性該去哪做PCR？地點、公費對象、注意事項一次看

相關新聞

長者死後確診頻傳 醫籲：符合兩條件快篩陰也該PCR

昨天新冠肺炎死亡案例有3人在家發病昏迷、呼吸困難，送醫急救無效，死後才確診；今天又有2名長者是在家昏倒，送醫到院後才採檢...

侯友宜再喊所有快篩陽視同確診：海嘯來了 中央嘜擱拖

新北今日新增2萬3788例，新北市長侯友宜表示，從確診數來看「指數型海嘯已經上來了」，面對海嘯會全力備戰，並認為中央啟動...

北市可PCR診所竟僅三分之一能預約 陳時中：街坊鄰居干擾

國民黨北市議員徐巧芯指出，中央流行疫情指揮中心宣布，全台190家診所加入PCR行列，北市卻只有三分之一可預約，甚至很多名...

視訊看診1人得花20分鐘 羅一鈞曝3管道都能預約

國內「快篩陽性視同確診」上路首日，每個病人需要20分鐘看診，還有人掛號掛不到，憂心壓縮到原本門診業務。中央疫情指揮中心指...

機組員呼籲「以篩代隔」 陳時中放話：不要再製造對立

機師工會日前赴指揮中心前抗議陳情，表示疫情這2年不斷派飛情況，導致機組員罹癌、甚至死亡，呼籲中央改成「以篩代檢」。對此，...

快篩陽視同確診「可用唾液快篩」 2歲幼童篩檢需研議

國內今日開放「快篩陽性即確診」讓居家隔離、居家檢疫、自主防疫等三對象，其中包含「經過EUA通過的」唾液快篩，也可由醫師認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。