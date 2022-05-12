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北市可PCR診所遭爆「僅三分之一能預約」 陳時中認了揭兩大理由

要求幼童檢疫期滿前採檢 陳時中允諾檢討必要性

中央社 / 台北12日電

近日有2歲幼童自國外返台，居家檢疫期間都無症狀，卻被要求在解除隔離前到醫院採檢，引發家長不滿。指揮中心指揮官陳時中表示，會請專家討論幼兒是否有再次採檢必要。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，近日有幼童隨父母從美國返台時在機場進行唾液採檢，儘管幼兒無症狀，仍被要求在解除隔離前1天到醫療院所進行PCR採檢，家長不滿幼兒毫無症狀，為何偏要到醫院這類高風險的地方採檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，希望大家根據目前居家檢疫要求來做採檢，但針對年齡過小的幼兒是否要再次進行檢驗，會和專家討論。

指揮中心日前開放基層診所加入公費PCR採檢據點，國民黨北市議員徐巧芯實際走訪台北市20家PCR採檢診所，卻只有7家實際提供PCR服務。

陳時中認為，可能是診所有些材料整備、聯繫等還沒上軌道，也可能是診所做了以後才發現空間不足，或附近街坊鄰居認為讓確診個案在自家附近活動不適合，原因有很多。

陳時中呼籲民眾可以關心，但不要干預，避免讓篩檢站更不容易設置，強調診所設置篩檢站前，對於地點選擇、動線等都有規劃，不用過於擔心

另外，國民黨立院黨團今天召開記者會爆料指出，有一家取得快篩試劑EUA的弘朗生技公司疑似透過「曜群生醫」做團購兜售，以期貨接單方式做無本生意，甚至把一箱箱快篩試劑放爐邊，恐影響試劑準確性。

陳時中表示，食藥署對於醫材運送都有相關管理規定，若有類似老鼠會銷售方式都屬於經濟違法活動，相信相關單位會處理類似違法行為，並重申醫材品質相當重要，呼籲民眾合法方式購買醫材，比較有保障。

至於弘朗生技公司進口快篩試劑後，提供其他公司販售是否違法。陳時中說，業者必須具備醫材商資格才能進口或販售快篩，快篩進口後也可以由國內經銷商進行多層次販售，就像便利商店只要取得醫材商資格，也可以販售快篩試劑。

總統蔡英文近日在臉書發文提到台灣防疫成績好，新北市長侯友宜則直言全台民怨沸騰，質疑地方接收到的資訊和總統發文內容有落差。

陳時中說，地方首長看法或許會和蔡總統不同，但相信蔡總統的發言是基於對全體國民的關心。

新冠肺炎 陳時中 PCR

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