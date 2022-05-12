醫師教你如何「正確使用唾液快篩」 忽略細節恐影響結果
今（12）日韓國製「福吉美」（Gmate）家用唾液快篩開賣，民眾在選購上多了新選擇，更成為兒童及害怕戳鼻子民眾的福音。而唾液快篩該如何正確使用以及相較鼻咽快篩準確度如何，「急診柯南．翁梓華醫師」在臉書粉專替民眾解惑。
翁梓華提到，「鼻黏膜抗原快篩」採檢時必須以長棉棒深入鼻腔底部旋轉採樣，但過程會讓人流鼻水、流眼淚，甚至流鼻血，因此鼻塞或鼻子容易出血的民眾需特別留意。
不過，因病毒會先感染鼻腔黏膜，才逐漸擴展到其他部位，所以只要採樣位置精準，就容易早期發現確診，且相較PCR檢測，CT值小於27也可驗出陽性。目前業主公布的靈敏度大約都落在86%-98%之間。採檢時間約15分鐘，進口價格一劑約350元，實名制一劑100元。
翁梓華表示，今天開賣的「唾液抗原快篩」主要就是讓受檢者將口水吐入採樣漏斗再與試劑混和，不易造成心理恐懼，檢測來說也相對容易、方便。不過準確度略低於鼻腔採檢，CT值低於23才能測得陽性。
在採檢前半小時需禁食禁菸，且是否喝水飲食及口腔狀態都會影響結果。要配合正確操作並使用「深喉唾液」才能得到精準的檢測結果。唾液採檢時間約40分鐘，目前售價一劑175元。
翁梓華加碼分享唾液快篩的正確使用方法：
1. 將漏斗接到唾液收集器
2. 將深喉唾液吐於收集器中至少達到1/4
3. 將漏斗摘下換上帽蓋
4. 擠壓搖晃20次
5. 將收集器靜置於盒子上5分鐘
6. 滴四滴深喉唾液於測試卡夾圓孔上，等候15分鐘讀取結果
▪【疫情專題】5月12日新增本土65,385例、境外移入61例 確診死亡17例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言