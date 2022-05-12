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母親「快篩陽」臥床...女兒幫翻身驚覺無生命跡象 相驗死因出爐

醫師教你如何「正確使用唾液快篩」 忽略細節恐影響結果

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾為搶買快篩試劑大排長龍。示意圖／記者余承翰攝影
民眾為搶買快篩試劑大排長龍。示意圖／記者余承翰攝影

今（12）日韓國製「福吉美」（Gmate）家用唾液快篩開賣，民眾在選購上多了新選擇，更成為兒童及害怕戳鼻子民眾的福音。而唾液快篩該如何正確使用以及相較鼻咽快篩準確度如何，「急診柯南．翁梓華醫師」在臉書粉專替民眾解惑。

翁梓華提到，「鼻黏膜抗原快篩」採檢時必須以長棉棒深入鼻腔底部旋轉採樣，但過程會讓人流鼻水、流眼淚，甚至流鼻血，因此鼻塞或鼻子容易出血的民眾需特別留意。

不過，因病毒會先感染鼻腔黏膜，才逐漸擴展到其他部位，所以只要採樣位置精準，就容易早期發現確診，且相較PCR檢測，CT值小於27也可驗出陽性。目前業主公布的靈敏度大約都落在86%-98%之間。採檢時間約15分鐘，進口價格一劑約350元，實名制一劑100元。

翁梓華表示，今天開賣的「唾液抗原快篩」主要就是讓受檢者將口水吐入採樣漏斗再與試劑混和，不易造成心理恐懼，檢測來說也相對容易、方便。不過準確度略低於鼻腔採檢，CT值低於23才能測得陽性。

在採檢前半小時需禁食禁菸，且是否喝水飲食及口腔狀態都會影響結果。要配合正確操作並使用「深喉唾液」才能得到精準的檢測結果。唾液採檢時間約40分鐘，目前售價一劑175元。

醫師翁梓華製圖比較兩種快篩差異。圖擷自急診柯南．翁梓華醫師
醫師翁梓華製圖比較兩種快篩差異。圖擷自急診柯南．翁梓華醫師

翁梓華加碼分享唾液快篩的正確使用方法：

1. 將漏斗接到唾液收集器

2. 將深喉唾液吐於收集器中至少達到1/4

3. 將漏斗摘下換上帽蓋

4. 擠壓搖晃20次

5. 將收集器靜置於盒子上5分鐘

6. 滴四滴深喉唾液於測試卡夾圓孔上，等候15分鐘讀取結果

醫師翁梓華在粉專教民眾如何正確唾液快篩。圖擷自急診柯南．翁梓華醫師
醫師翁梓華在粉專教民眾如何正確唾液快篩。圖擷自急診柯南．翁梓華醫師

新冠肺炎 唾液快篩

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