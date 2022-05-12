6大產險同意「數位健康證明」 不必跑醫院申請3大步驟一次看

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DailyView網路溫度計 / 陳羿郿
圖／指揮中心提供
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壽險公會10日表示，為減輕醫療院所行政作業負擔並配合中央疫情指揮中心政策，經協調各會員公司後，壽險公會同意可用衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為COVID-19診斷證明書的替代文件，但保險公司仍可保留事後查核權利。而目前旺旺友聯、國泰產、新光產、南山產、中信產、富邦產等業者已同意數位健康證明作為診斷證明書的替代文件，其他業者尚在研議中。

一、確認身分

國人：可用3種方式擇一登入(1)身分證號+健保卡號+戶號或護照號碼；(2)TW　FIDO台灣行動身分識別；(3)自然人憑證。

外國人：可用3種方式擇一登入(1)統一證號+健保卡號；(2)統一證號+入出境證號；(3)統一證號+護照號碼。

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二、選擇項目並填出生年月日

勾選「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」

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三、取得證明

可視個人需求，自行列印或到超商列印；也可存在iOS手機錢包、Android的Google Pay

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