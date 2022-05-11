網傳發放居家照護防疫支援包假訊息 指揮中心闢謠
國內COVID-19疫情持續，近日網傳「5月10日起發放居家照護防疫支援包」的訊息，中央流行疫情指揮中心今天晚間緊急澄清，這是不正確訊息，提醒民眾不要再轉傳，以免觸法遭罰。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者輕症居家照護制度於4月19日宣布上路，中央流行疫情指揮中心發布新聞稿表示，近日社群軟體中卻有人假冒指揮中心名義散播「5月10日起發放居家照護防疫支援包」等假訊息，指揮中心今天晚間嚴正澄清，提醒民眾相關圖卡資料並非指揮中心發布訊息。
指揮中心呼籲，疫情相關資訊以指揮中心記者會公布新聞稿及圖卡為主，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰，重申有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布。
指揮中心再次提醒，民眾勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢，如衛生福利部、經濟部、外交部、經濟部、內政部等。收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。
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