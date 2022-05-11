3類人快篩陽視同確診將上路 北市開視訊評估門診

12日起，居家隔離、自主防疫以及居家檢疫等3類對象若快篩陽性，經醫師認定後視同確診，北市聯醫將加開共25診視訊門診，民眾記得把寫上姓名日期的檢體與健保卡合照。

台北市長柯文哲今天下午至木柵機廠車來速篩檢站視察並召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會。

中央流行疫情指揮中心宣布12日起，居家隔離、自主防疫以及居家檢疫對象等3類對象若快篩呈現陽性，經醫師認定後即可視同確診病例。

台北市立聯合醫院總院長璩大成說明，快篩陽性確診評估的門診需求，可能是現在視訊門診需求量的5到10倍，明天起北市聯醫在中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明等5院區，上下午各開5門診，共25診提供服務，希望把衝擊降到最低。

璩大成提醒，民眾要記得把寫有姓名與日期的檢體跟健保卡合照，並備妥相關資料如確診簡訊或同住者的居家隔離證明等，還要準備剪刀，診療後銷毀檢體，視訊門診全程錄音錄影。

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