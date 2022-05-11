整理包／雙北快篩陽性該去哪做PCR？地點、公費資格、注意事項一次看

本土確診病例急速增加，其中有過半個案數聚集在雙北。繼新北於5月4日新增10,151例首度破萬後，台北也在昨（10日）新增10,283例成為全台第二個確診破萬的縣市。有鑑於國內PCR採檢需求暴增，北市的社區篩檢站已由12處增至22處，新北也設置35處篩檢站提升篩檢能量。民眾快篩陽性後該去哪裡PCR核酸檢測呢？聯合新聞網整理出台北市及新北市PCR篩檢站資訊帶您一次掌握。





為了避免輕症疑似個案全都湧入大醫院急診篩檢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日宣布，全台共有190家診所可做PCR採檢，並已將院所名單納入採檢地圖，民眾可先上網查詢離家最近的診所並打電話預約，確認服務時段及預約狀況再前往，操作方式如下：

首先，進入「衛生福利部疾病管制署」官網，點選「COVID-19防疫專區及最新資訊」，找到「臺灣社交距離App及採檢地圖」區塊，點選「COVID-19全國指定社區採檢院所地圖」（也可直接點選此處連結）。

進到地圖頁面後，可用裝置自動定位至所在位置，或於網頁左上方選擇所在縣市別及行政區，或者自行搜尋指定社區採檢院所，並有「TGOS地圖」、「Google地圖」和「通用版電子地圖」三種顯示類型供選擇。

因為有民眾反應，篩檢地圖上實際提供PCR篩檢的診所並不多，有的行政區看似很多診所提供PCR篩檢，結果打電話過去才發現只有1家可以做，直指「中央的篩檢地圖根本在耍人」。也有一些地圖上公布的診所表示，已取消PCR篩檢服務，還有部分是一開始就「被中央誤植」。故民眾有至診所做PCR採檢需求，一定務必要先去電確認。

➤延伸閱讀：中央篩檢地圖「根本在耍人」北市20間診所僅4間可篩檢

中央流行疫情指揮中心6日公布全台190家診所PCR採檢地圖查詢方式。 圖／翻攝自「衛生福利部」臉書粉專





🏥臺北市立萬芳醫院 地點：急診旁社區篩檢站（文山區興隆路三段111號） 量能：每日500人 時間：週一至週日08:00-12:00（免預約，請於上午11:30前報到）、13:00-17:00（免預約，請於 下午16:30前報到）

🏥臺北市立關渡醫院 地點：急診戶外篩檢站（北投區知行路225巷12號） 量能：上午、下午各150人（現場掛號） 時間：週一至週日08:30-11:30、13:30-17:00

🏥三軍總醫院 地點：急診戶外篩檢站（內湖區成功路二段325號） 量能：上下午各150人，晚上60人（週六150人，採現場掛號） 時間：週一至週五08:30-11:30（11:00前報到）、13:30-16:30（16:00前報到）、18:00-20:30（20:30前報到），週六08:30-11:30（11:00前報到）

🏥振興醫院 地點：急診室對面組合屋（北投區振興街45號） 量能：上下午各80人、晚上70人（現場掛號） 時間：週一至週日8:30-11:30、13:30-16:30；週一至週五18:00-21:00

🏥西園醫院 地點：台北市萬華區西園路二段270號 量能：全天100名額，早上9:00起至額滿為止 時間：週一至週五 預約專線：（02）23076968





三重、板橋：新北市立聯合醫院、亞東紀念醫院* 泰山、新莊、樹林、林口：輔仁大學附設醫院、新泰醫院、部立台北醫院*、部立樂生療養院*、樹林仁愛醫院 新店、三峽：耕莘醫院（含安康分院）*、恩主公醫院、台北慈濟醫院* 淡水、金山：淡水馬偕紀念醫院*、台大金山分院* 汐止、瑞芳：汐止國泰綜合醫院、瑞芳礦工醫院* 中和、永和、土城：衛福部雙和醫院*、永和耕莘醫院*、新北市立土城醫院* ※預約方式請洽各醫院 ※標示*的11家醫院設有COVID-19防疫急門診

圖／翻攝自「我的新北市」臉書粉專

圖／翻攝自「我的新北市」臉書粉專

圖／翻攝自「我的新北市」臉書粉專

圖／新北市政府提供





🏥板橋永安社區篩檢站 地點：永安活動中心（板橋區雙十路一段25號） 量能：每日300人（每個時段現場掛號150名） 時間：週一至週五09:00-12:00、週一至週五13:30-16:30

🏥宏仁正義社區篩檢站 地點：正義市民活動中心（新北市三重區雙園街1號） 量能：每日300人（現場發放號碼牌） 時間：週一至週五08:30-11:30、13:30-16:30

🏥樹林仁愛社區篩檢站 地點：樹林區中山路二段78之1號 量能：每日200人（現場掛號） 時間：週一至週五08:30-11:30

🏥怡和積穗社區篩檢站 地點：積穗市民活動中心（中和區員山路455巷10號） 量能：每日300人 時間： 週一至週六 09:00-12:00、週一至週五13:30-16:30 預約網站：點我

🏥板中興海山社區篩檢站 地點：板橋中興醫院海山院區（土城區中華路一段32號） 量能：每日50人（現場發放號碼牌） 時間：週一至週五13:30-16:00（請於15:45前報到）

🏥新店耕莘社區篩檢站 地點：新店耕莘醫院A棟門口（新店區中正路362號） 醫院電話：02-2219-3391 量能：每日150人（現場發放號碼牌） 時間：週一至週六 09:00-11:00（08:40發號碼牌，09:00開始篩檢）

🏥淡水馬偕社區篩檢站 地點：淡水馬偕醫院恩典樓前左側（新北市淡水區民生路45號） 量能：每日400人（每個時段現場掛號200名） 時間：週一至週六 08:30-11:30（08:00發號碼牌，08:30開始篩檢）、週一至週五 13:30-16:30（13:00發號碼牌，13:30開始篩檢）





一、居家檢疫者：

入境者，原本要隔離10天，自5月9日零時起天數縮短為7天，並維持第8天起接續自主健康管理7天；

二、居家隔離：

確診個案之密切接觸者，「3+4（3天隔離+4天自主防疫）」方案的前3天；

三、自主防疫：

確診個案之密切接觸者，「3+4（3天隔離+4天自主防疫）」方案的後4天。

➤延伸閱讀：快篩陽=確診明上路 醫揭3問題恐釀視訊診療之亂





1.近期與確診個案活動足跡重複者。

2.14天內有過國外旅遊情形包括轉機過境國家。

3.近一個月內接觸過風險個案者。

4.從事高風險職業，如醫檢人員、航空業等。

5.依地方政府專案執行擴大採檢者。

6.採檢14天內且無特殊症狀及原因者，不得重複採檢。

➤務必攜帶健保卡、身分證或居留證。

➤務必攜帶包裝好的快篩陽性試劑，並請儘量使用透明包裝。

※報到時未攜帶任何證明文件或快篩陽性試劑、不符合快篩陽資格，將無法進行篩檢。





1. 旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家/地區

2. 工作

3. 短期商務人士

4. 出國求學

5. 外國或中國大陸、香港、澳門人士出境

6. 相關出境適用對象之眷屬

7. 經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心同意

8. 因二親等內親屬身故或重病，需外出奔喪或探視之居家隔離/檢疫

➤常規篩檢：3,500元（含掛號費、診察費、篩檢費、檢驗費、檢驗報告證明書）

➤快速篩檢：4,500元（含掛號費、診察費、篩檢費、檢驗費、檢驗報告證明書）

※備註：如需中、英文以外之外語證明書，須額外加付200元。

商品推薦