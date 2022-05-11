整理包／雙北快篩陽性該去哪做PCR？地點、公費資格、注意事項一次看
本土確診病例急速增加，其中有過半個案數聚集在雙北。繼新北於5月4日新增10,151例首度破萬後，台北也在昨（10日）新增10,283例成為全台第二個確診破萬的縣市。有鑑於國內PCR採檢需求暴增，北市的社區篩檢站已由12處增至22處，新北也設置35處篩檢站提升篩檢能量。民眾快篩陽性後該去哪裡PCR核酸檢測呢？聯合新聞網整理出台北市及新北市PCR篩檢站資訊帶您一次掌握。
為了避免輕症疑似個案全都湧入大醫院急診篩檢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日宣布，全台共有190家診所可做PCR採檢，並已將院所名單納入採檢地圖，民眾可先上網查詢離家最近的診所並打電話預約，確認服務時段及預約狀況再前往，操作方式如下：
首先，進入「衛生福利部疾病管制署」官網，點選「COVID-19防疫專區及最新資訊」，找到「臺灣社交距離App及採檢地圖」區塊，點選「COVID-19全國指定社區採檢院所地圖」（也可直接點選此處連結）。
進到地圖頁面後，可用裝置自動定位至所在位置，或於網頁左上方選擇所在縣市別及行政區，或者自行搜尋指定社區採檢院所，並有「TGOS地圖」、「Google地圖」和「通用版電子地圖」三種顯示類型供選擇。
因為有民眾反應，篩檢地圖上實際提供PCR篩檢的診所並不多，有的行政區看似很多診所提供PCR篩檢，結果打電話過去才發現只有1家可以做，直指「中央的篩檢地圖根本在耍人」。也有一些地圖上公布的診所表示，已取消PCR篩檢服務，還有部分是一開始就「被中央誤植」。故民眾有至診所做PCR採檢需求，一定務必要先去電確認。
➤延伸閱讀：中央篩檢地圖「根本在耍人」北市20間診所僅4間可篩檢
🏥聯合醫院仁愛院區
地點：醫院大門右側公務停車場（大安區仁愛路四段10號）
量能：上午、下午各300人
時間：週一至週日08:00-12:00、13:00-17:00
預約網站：點我
🏥聯合醫院忠孝院區
地點：急診旁戶外篩檢站（南港區同德路87號）
量能：上午、下午各300人
時間：週一至週日08:00-12:00、13:00-17:00
預約網站：點我
🏥聯合醫院中興院區
地點：急診旁戶外篩檢站（大同區鄭州路145號）
量能：上午、下午各300人
時間：週一至週日08:00-12:00、13:00-17:00
預約網站：點我
🏥聯合醫院和平院區
地點：急診旁戶外篩檢站（中正區中華路二段33號）
量能：上午、下午各300人
時間：週一至週日08:00-12:00、13:00-17:00
預約網站：點我
🏥聯合醫院陽明院區
地點：醫院大門前立體停車場（士林區雨聲街105號）
量能：上午、下午各300人
時間：週一至週日08:00-12:00、13:00-17:00
預約網站：點我
🏥聯合醫院婦幼院區（限服務18歲以下兒童及青少年）
地點：台北市中正區福州街12號
量能：每日120人
時間：週一至週日08:00-20:00
預約網站：點我
🏥台大醫院（含兒童醫院）
地點：台北市中正區中山南路7號、8號
量能：上下午各100人（5月11日起開設「親子疫病門診」，上下午各30人）
時間：週一至週五09:00–12:00、13:30–16:30
🏥臺北醫學大學附設醫院
地點：台北市信義區吳興街252號
量能：每日200人（現場掛號）
時間：週一至週日全天24小時
預約網站：點我
🏥臺安醫院
地點：台北市松山區八德路二段424號
量能：每日100人（現場掛號）
時間：週一至週五上午09:00-10:00、週一至週四下午14:00-15:00、週日上午9:00-10:00、週一至週日夜間20:00-22:00
🏥三軍總醫院松山分院
地點：急診室外1號組合屋（松山區健康路131號）
量能：上午、下午各50人
時間：週一至週五08:30-11:30、13:30-16:30，週六08:30-11:30
預約網站：點我
🏥博仁綜合醫院
地點：台北市松山區光復北路66號
量能：每日40人（現場掛號）
時間：週一至週五08:00-12：00、13:00-17：00
預約網站：點我
🏥臺北市立萬芳醫院
地點：急診旁社區篩檢站（文山區興隆路三段111號）
量能：每日500人
時間：週一至週日08:00-12:00（免預約，請於上午11:30前報到）、13:00-17:00（免預約，請於 下午16:30前報到）
🏥木柵機廠車來速篩檢站
地點：捷運公司木柵機廠停車場
量能：上午、下午各400人（盡量先預約，快篩陽性者帶檢體仍可現場掛號）
時間：週一至週日08:00-12:00、13:00-17:00
預約網站：點我
🏥臺北市立關渡醫院
地點：急診戶外篩檢站（北投區知行路225巷12號）
量能：上午、下午各150人（現場掛號）
時間：週一至週日08:30-11:30、13:30-17:00
🏥三軍總醫院
地點：急診戶外篩檢站（內湖區成功路二段325號）
量能：上下午各150人，晚上60人（週六150人，採現場掛號）
時間：週一至週五08:30-11:30（11:00前報到）、13:30-16:30（16:00前報到）、18:00-20:30（20:30前報到），週六08:30-11:30（11:00前報到）
🏥馬偕紀念醫院（含兒童）
地點：戶外第二篩檢站旁（中山區中山北路二段92號）
量能：每日700人
時間：週一至週日09:00-12:00、週一至週五14:00-17:00
預約網站：點我
🏥台北長庚紀念醫院
地點：急診後方戶外防疫門診（台北市松山區敦化北路199號）
量能：每日50人
時間：週一至週五17:30-20:00，週四至週五13:30-16:00
預約網站：點我
🏥北士科快篩陽車來速
地點：北投區承德路6段120號旁
量能：上午、下午、晚上各400人
時間：週一至週日08:00-20:00、12:00-16:00、16:00-20:00
預約網站：點我
🏥台北市榮民總醫院
地點：急診旁（北投區石牌路2段201號）
量能：每日120名起（視需要增加）
時間：週一至週五08:30-12:00、13:30-17:00
預約網站：點我
🏥振興醫院
地點：急診室對面組合屋（北投區振興街45號）
量能：上下午各80人、晚上70人（現場掛號）
時間：週一至週日8:30-11:30、13:30-16:30；週一至週五18:00-21:00
🏥新光醫院
地點：台北市士林區文昌路95號
量能：一週1760名（可網路預約及現場掛號）
時間：週一至週六
預約網站：點我
🏥台北國泰醫院
地點：急診旁（仁愛路四段280號）
量能：上午、下午各40人
時間：週一至週六09:00-12:00（視訊門診）10:00-12:00（採檢時間）；週一至週五14:00-17:00（視訊門診）15:00-17:20（採檢時間）
預約網站：點我
🏥西園醫院
地點：台北市萬華區西園路二段270號
量能：全天100名額，早上9:00起至額滿為止
時間：週一至週五
預約專線：（02）23076968
🏥木柵機廠車來速
地點：台北市文山區新光路二段21號
量能：每日800名（上午、下午各提供100名現場名額）
時間：週ㄧ至週日08:00-12:00（11:30前報到）、13:00-17:00（16:30前報到）
預約網站：點我
三重、板橋：新北市立聯合醫院、亞東紀念醫院*
泰山、新莊、樹林、林口：輔仁大學附設醫院、新泰醫院、部立台北醫院*、部立樂生療養院*、樹林仁愛醫院
新店、三峽：耕莘醫院（含安康分院）*、恩主公醫院、台北慈濟醫院*
淡水、金山：淡水馬偕紀念醫院*、台大金山分院*
汐止、瑞芳：汐止國泰綜合醫院、瑞芳礦工醫院*
中和、永和、土城：衛福部雙和醫院*、永和耕莘醫院*、新北市立土城醫院*
※預約方式請洽各醫院
※標示*的11家醫院設有COVID-19防疫急門診
🏥板橋大型篩檢（疫苗接種）站
地點：板橋區環河西路四段與華江七路口（華江抽水站旁）
量能：每日250人（需網路預約）
時間：週一至週五08:30-11:30
預約網站：點我
🏥板橋亞東社區篩檢站
地點：亞東紀念醫院特約門診外（板橋區南雅南路二段21號）
量能：每日400人（上午時段網路預約100名，現場掛號50名；下午網路預約150名，現場掛號100名）
時間：週一至週五10:00-12:00、14:00-18:30
預約網站：點我
🏥板橋永安社區篩檢站
地點：永安活動中心（板橋區雙十路一段25號）
量能：每日300人（每個時段現場掛號150名）
時間：週一至週五09:00-12:00、週一至週五13:30-16:30
🏥三重聯醫篩檢站
地點：新北市立聯合醫院（三重區新北大道一段3號）
量能：每日900人
時間：08:30-12:30、12:30-16:30、16:30-20:30
預約網站：點我
🏥宏仁正義社區篩檢站
地點：正義市民活動中心（新北市三重區雙園街1號）
量能：每日300人（現場發放號碼牌）
時間：週一至週五08:30-11:30、13:30-16:30
🏥泰山輔大篩檢站
地點：輔大醫院急診室旁（泰山區貴子路69號）
量能：每日250人
時間：08:00-16:00
預約網站：點我
🏥樹林仁愛社區篩檢站
地點：樹林區中山路二段78之1號
量能：每日200人（現場掛號）
時間：週一至週五08:30-11:30
🏥台北醫院社區篩檢站
地點：衛生福利部台北醫院（急診前組合屋，新莊區思源路127號）
量能：每日750 人（網路預約200名，現場掛號50名）
時間：每日08:00-12:00（11:30前完成報到）、13:00-17:00（16:30前完成報到）、週一至週五18:00-21:00（20:30前完成報到）
預約網站：點我
🏥林口恩樺社區篩檢站
地點：湖南市民活動中心（後方空地，林口區民權路165號）
量能：每日300人（每時段網路預約100名，現場掛號50名）
時間：週一至週六 8:30-12:00（08:00開始發放號碼牌、11:30前完成報到）、週一至週五13:30-17:00（下午13:00開始發放號碼牌、16:30前完成報到）
預約網站：點我
🏥雙和社區篩檢站
地點：衛生福利部雙和醫院第二醫療大樓接駁車等候區（中和區中正路291號）
量能：每日350人（需網路預約，當日上午6點開放網路掛號當日名額）
時間：週一至週六14:00-16:00（最晚報到時間16:00）
預約網站：點我
🏥怡和積穗社區篩檢站
地點：積穗市民活動中心（中和區員山路455巷10號）
量能：每日300人
時間： 週一至週六 09:00-12:00、週一至週五13:30-16:30
預約網站：點我
🏥永和社區篩檢站
地點：永和耕莘醫院急診前（永和區國光路123號）
醫院電話：02-2928-6060
量能：每日300人（網路預約130名，現場掛號20名）
時間：週一至週六 09:00-11:00（上午09:00開始篩檢，請於10：30前報到）、週一至週五14:00-16:00（15:30前報到）
預約網站：點我
🏥土城社區篩檢站
地點：新北市立土城醫院（土城區金城路二段6號）
量能：每日450人
時間：08:30-12:30（請於11:00前報到）、13:00-17:00（請於15:30前報到）、17:30-21:00（請於19:00前報到）
預約網站：點我
🏥板中興海山社區篩檢站
地點：板橋中興醫院海山院區（土城區中華路一段32號）
量能：每日50人（現場發放號碼牌）
時間：週一至週五13:30-16:00（請於15:45前報到）
🏥新店慈濟社區篩檢站
地點：台北慈濟醫院大門左側（新店區建國路289號）
量能：每日250人（各時段網路預約100名，現場掛號25名）
時間：週一至週六 09:00-11:30、週一至週五13:30-15:30
預約網站：點我
🏥新店耕莘社區篩檢站
地點：新店耕莘醫院A棟門口（新店區中正路362號）
醫院電話：02-2219-3391
量能：每日150人（現場發放號碼牌）
時間：週一至週六 09:00-11:00（08:40發號碼牌，09:00開始篩檢）
🏥三峽中山社區篩檢站
地點：恩主公醫院門診大樓外（三峽區中山路258號）
量能：每日450 人（各時段網路預約120名，現場掛號30名）
時間：週一至週六 08:30-11:30、13:30-16:30、週一至週五 17:30-19:30
預約網站：點我
🏥汐止國泰社區篩檢站
地點：汐止國泰綜合醫院急診外空地（汐止區建成路59巷2號）
醫院電話：02-2648-2121
量能：每日360人（先至一樓門診大廳6號櫃檯報到）
時間：8:00-11:00（篩檢至11:30）、13:00-16:00（篩檢至16:30）、18:00-21:00（20:30 報到截止）
預約網站：點我
🏥淡水馬偕社區篩檢站
地點：淡水馬偕醫院恩典樓前左側（新北市淡水區民生路45號）
量能：每日400人（每個時段現場掛號200名）
時間：週一至週六 08:30-11:30（08:00發號碼牌，08:30開始篩檢）、週一至週五 13:30-16:30（13:00發號碼牌，13:30開始篩檢）
一、居家檢疫者：入境者，原本要隔離10天，自5月9日零時起天數縮短為7天，並維持第8天起接續自主健康管理7天；
二、居家隔離：確診個案之密切接觸者，「3+4（3天隔離+4天自主防疫）」方案的前3天；
三、自主防疫：確診個案之密切接觸者，「3+4（3天隔離+4天自主防疫）」方案的後4天。
1.近期與確診個案活動足跡重複者。
2.14天內有過國外旅遊情形包括轉機過境國家。
3.近一個月內接觸過風險個案者。
4.從事高風險職業，如醫檢人員、航空業等。
5.依地方政府專案執行擴大採檢者。
6.採檢14天內且無特殊症狀及原因者，不得重複採檢。
➤務必攜帶健保卡、身分證或居留證。
➤務必攜帶包裝好的快篩陽性試劑，並請儘量使用透明包裝。
※報到時未攜帶任何證明文件或快篩陽性試劑、不符合快篩陽資格，將無法進行篩檢。
1. 旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家/地區
2. 工作
3. 短期商務人士
4. 出國求學
5. 外國或中國大陸、香港、澳門人士出境
6. 相關出境適用對象之眷屬
7. 經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心同意
8. 因二親等內親屬身故或重病，需外出奔喪或探視之居家隔離/檢疫
➤常規篩檢：3,500元（含掛號費、診察費、篩檢費、檢驗費、檢驗報告證明書）
➤快速篩檢：4,500元（含掛號費、診察費、篩檢費、檢驗費、檢驗報告證明書）
※備註：如需中、英文以外之外語證明書，須額外加付200元。
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