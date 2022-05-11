柯文哲主張快篩陽就給藥 對象給法待討論
台北市長柯文哲今天表示，民眾若快篩陽性就該給口服藥，否則PCR結果要等很多天，到時再吃藥效很差，且給藥流程被健保制度卡住，晚間將與聯醫開會討論政策。
台北市長柯文哲今率團隊至台北市議會國民黨團報告重大政策，議員吳世正提及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒口服藥不夠、發送不及時，北市能否自行改善流程。
柯文哲說，若他來決定，民眾若快篩陽性就該給藥，現在從快篩陽性到PCR陽性確診，整個流程大約要3至4天，但藥要在發病5天內吃、之後再吃效果很差。
此外，柯文哲表示，口服藥很貴，一人份就要價新台幣2萬多元，健保審核不給過也是問題，但住院花費更多，他主張放寬，晚上會與聯合醫院開會，想想怎麼解決法律上的問題。
議員秦慧珠提問，若以北市1萬多人確診為例，都要給藥的話一天就要花掉2億多元，但大多數都是不需吃藥的輕症，若快篩陽給藥是新政策，發放方式與對象如何規劃。
柯文哲表示，他認為應該從老人開始吃，秦慧珠追問是否是65歲以上民眾，柯文哲說人數眾多、年齡可能上調。
秦慧珠如果快篩陽性民眾PCR結果是陰性，藥豈不是白白浪費，以及在家裡快篩陽性的民眾數肯定比去PCR的人還要多，又該怎麼給藥。
柯文哲坦言以北市陽性率93%來看，的確會有偽陽性的問題，所以還需要做決策。
▪【疫情專題】5月11日新增本土57,188例、境外移入28例 確診死亡8例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言