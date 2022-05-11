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柯文哲主張快篩陽就給藥 對象給法待討論

中央社 / 台北11日電
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今天表示，民眾若快篩陽性就該給口服藥，否則PCR結果要等很多天，到時再吃藥效很差，且給藥流程被健保制度卡住，晚間將與聯醫開會討論政策。

台北市長柯文哲今率團隊至台北市議會國民黨團報告重大政策，議員吳世正提及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒口服藥不夠、發送不及時，北市能否自行改善流程。

柯文哲說，若他來決定，民眾若快篩陽性就該給藥，現在從快篩陽性到PCR陽性確診，整個流程大約要3至4天，但藥要在發病5天內吃、之後再吃效果很差。

此外，柯文哲表示，口服藥很貴，一人份就要價新台幣2萬多元，健保審核不給過也是問題，但住院花費更多，他主張放寬，晚上會與聯合醫院開會，想想怎麼解決法律上的問題。

議員秦慧珠提問，若以北市1萬多人確診為例，都要給藥的話一天就要花掉2億多元，但大多數都是不需吃藥的輕症，若快篩陽給藥是新政策，發放方式與對象如何規劃。

柯文哲表示，他認為應該從老人開始吃，秦慧珠追問是否是65歲以上民眾，柯文哲說人數眾多、年齡可能上調。

秦慧珠如果快篩陽性民眾PCR結果是陰性，藥豈不是白白浪費，以及在家裡快篩陽性的民眾數肯定比去PCR的人還要多，又該怎麼給藥。

柯文哲坦言以北市陽性率93%來看，的確會有偽陽性的問題，所以還需要做決策。

新冠肺炎 柯文哲

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