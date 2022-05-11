小孩確診怎麼辦？她分享染疫經驗：事前如何備藥、清消SOP很重要

本土疫情持續升溫，不少孩童也不幸確診，一名女網友日前在PTT發文，分享關於染疫的事前準備、孩子不幸確診該如何處理，以及照顧者心得等等，貼文底下引起大量網友回應。

原PO首先分享預防突來的染疫危機，事前就要準備相關藥品和防疫用品。平常小孩退燒藥有安佳熱和依普芬，止咳藥有米瑞液，而止鼻涕藥有希普利敏液。她也貼心提醒，實際藥品用量要依照醫師診斷，且要注意何時吃、怎麼吃、間隔多久。

如果居家隔離，可以找孩子習慣看的診所及醫師，透過視訊看診的方式，再請親友攜帶健保卡幫忙拿藥。若小孩開始發燒，症狀會陸續出現，這時家長都會比較焦慮，根據用藥經驗，她認為吃藥粉比較能緩和症狀。

針對防疫用品，原PO提及可以準備每人50個口罩，每天更換2至3次、快篩試劑每人準備5支，以及體溫計或耳溫槍、洗手乳、75%酒精、漂白水或消毒錠、面罩、酒精瓶、拋棄式手套或塑膠袋、水桶、拋棄式指套。

她也坦言盡量不要共桌吃飯，平時在家戴好口罩，若小孩戴不住，就由大人確實配戴。此外，和家人討論有關確診處理方式時，盡可能以不吵架、和平溝通方式取得共識最好。

若不幸確診，首先會感到焦慮緊張，要試著將情緒冷靜下來。原PO提到，前兩天即便有發病，但仍有偽陰性可能，可以先視狀況使用常備藥品，並預約視訊看診。另外她也提醒，要隨時記錄健康狀況，觀察食量和尿量、呼吸、肢體有無發冷、腹痛腹瀉、嘴唇和皮膚顏色。

對於快篩陽是否要馬上去pcr嗎？她認為目前醫療量能緊繃，急診和拿藥都需要較長等候時間，若孩子未有中重症症狀，可以先自行在家服藥休息。

原PO並分享清消作法，每次、每人使用衛浴前後噴酒精、每次沖水蓋上馬桶蓋再沖、每次洗手使用洗手乳，且門把、電燈按鈕、馬桶、垃圾桶、洗手台、水龍頭都要確實消毒，「上廁所前」酒精消毒一次、「上完廁所後」消毒一次。而洗澡順序是未確診者優先洗，最後確診者洗並且消毒，最後浴室使用漂白水消毒。

原PO最後分享照顧者心得，表示事前準備已盡量做足，期間也以正向防疫，讓內心處於較安定的狀態。她說自己的確感受目前制度尚未完善，如何和家人有效溝通和面對，是一個艱難的課題。

貼文底下引起熱烈討論，許多網友紛紛表示，「謝謝您的分享，很有條理，在家人確診的情況還能這麼鎮定很不容易啊，希望大家都平安渡過！」、「感謝分享，鉅細靡遺很有參考價值！」、「真的需要父母自主應變」、「媽媽真的好冷靜，而且紀錄詳盡！謝謝分享！」、「謝謝提供資訊，冷靜真的好重要！」

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