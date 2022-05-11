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3類人「快篩陽視同確診」明上路 自拍上傳醫師視訊評估

聯合報 / 記者許政榆謝承恩邱宜君／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

「快篩陽視同陽性」政策確定於5月12日正式上路，中央流行疫情指揮中心今公布，針對「居家隔離」、「自主防疫」、「居家檢疫期間快篩陽性民眾」，在家快篩陽後，於判讀陽性之檢測卡匣或檢測片，寫上姓名及檢測日期，與健保卡一同拍照上傳，供醫師視訊評估時出示。

指揮中心指揮官陳時中表示，明起居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間快篩陽性的通報流程，若快篩陽性者，可透過遠距視訊診療醫師，協助評估確認結果，如果有共識，就會用健保卡上傳陽性結果，自動通報或上法定傳染病通報系統後，系統自動研判確診。

陳時中說，快篩陽性者在家等待衛生局安排收治隔離處所，安排到指定地點，並開立確診隔離通知書，按照此程序進行。如果醫師認為有疑慮，或此醫病沒有共識，會通知衛生局安排PCR做結果認定。

陳時中說，5月12日後三類對象預約視訊診療前，要準備相關事項，包括檢測卡匣或檢測片，上面要寫姓名和檢測日期，和健保卡放在一起拍照，預約時上傳照片，配合視訊評估時，出示檢測卡匣或檢測片。

指揮中心表示，5月12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間快篩陽性民眾「預約視訊診療評估結果前的配合準備事項」，包括以下4項：

1.自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣／檢測片，寫上姓名及檢測日期。

2.將檢測判讀後之檢測卡匣／檢測片及健保卡放在一起拍照。

3.預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳。

4.配合於醫師視訊評估時出示讀陽性之檢測卡匣／檢測片。

媒體詢問，3類人快篩陽性，若預約不到視訊診療，是否可以直接前往PCR？陳時中說，3類人須經過視訊診療，達成共識才能通報陽性個案，否則就要再PCR檢驗。陳說，我們不鼓勵快篩陽自己去做PCR，因為他都在家裡面居隔、居檢，基本上不能出來，如果有需要衛生局可安排，但這種狀況盡量少。

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