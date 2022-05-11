衛福部：強化清冠一號調度 庫存可撐到6/10
衛生福利部中醫藥司科長賴芳林今天表示，以單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診5萬人估算3％藥品需求量，清冠一號庫存還夠用到6月10日。
衛福部國家中醫藥研究所研發「台灣清冠一號」，已開放染疫民眾公費使用，成為居家照護民眾搶手藥，甚至有民眾改向中醫診所買「類清冠一號」，是否納入給付引發關注。
賴芳林上午接受媒體聯訪表示，8家獲專案製造生產的藥廠已積極投入生產，但各藥廠設備、原料及製程不同，產量較小者每10天到14天可產一批，產量較大者要等2個月才產出一批。
他說，先前清冠一號以每10天為一個療程，但考量Omicron變異株個案多是輕症及無症狀，療程已縮短到5天。
賴芳林表示，為強化調度，確保疫情熱區民眾有藥可用，下午將邀中華民國中醫師公會全國聯合會及8家中藥廠開會討論供貨調度問題，但沒要將「類清冠一號」納入公費給付。
中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗受訪表示，清冠一號是中藥藥方，現行公費給付「台灣清冠一號」是由國內GMP中藥廠出產的科學中藥；中藥診所以同樣成分製成水煎劑是俗稱「類清冠一號」，屬自費用藥。
他說，「類清冠一號」名詞非他發明，是民眾或中醫師為區隔清冠一號的名稱，呼籲民眾面對疫情可戒慎，但不用恐懼。
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