染疫居家照護口服藥很難領到？ 醫揪4大癥結點

本土確診個案暴增，口服抗病毒藥僅開處方3000多份，引來看得到吃不到的質疑。醫界人士認為，藥品交互作用、開藥流程及據點、醫師擔心賠償風險、採檢爆量延遲，是影響居家照護取得口服藥的4大癥結點。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，口服抗病毒藥可降低染疫者重症風險，中央流行疫情指揮中心共採購2款口服抗病毒藥物，包括輝瑞藥廠的Paxlovid共70萬人份、默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir）共5000人份。

今年元旦以來，國內累計超過37萬名本土病例，單日確診數屢創新高，今天確診數正式突破5萬人大關。指揮中心日前已開放確診輕症或無症狀的居家照護者，可透過視訊看診，經醫師處方使用抗病毒口服藥物。

這2款藥申請使用條件為：輝瑞口服藥須12歲（含）以上，且體重需要超過40公斤以上，發病5天內沒使用氧氣，具有風險因子，但未懷孕；默沙東「莫納皮拉韋」須滿18歲（含）以上，未使用氧氣且於發病5天內，無法使用其他建議藥物，且有風險因子，但未懷孕。

截至5月9日，2款口服藥累計使用3122人份，包括輝瑞藥廠的口服藥使用2130人份、默沙東藥廠的莫納皮拉韋992人份。

口服藥用量為何這麼少，多名醫師接受中央社記者電訪時，點出交互作用、開藥流程及據點、醫師恐有賠償風險、採檢爆量延遲等4大問題。

「首先要考慮複雜的藥物交互作用」，新光醫院副院長洪子仁表示，2款口服藥都有其用藥限制，效果較好的輝瑞口服藥與1000多種藥物有交互作用，包括許多種慢性肝腎疾病、三高、免疫製劑用藥等不得合併使用，而且病患往往會有共病及多重用藥的情況。

指揮中心先前列出染疫重症的13種風險因子，包含65歲以上、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病及失智症、吸菸、BMI大於等於30、影響免疫功能的疾病等。

中國附醫感染管制中心副院長、衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬指出，儘管收治的個案為重症高風險對象，還是會擔心交互作用對患者造成影響，必須先由醫師評估能否停用原本服用的慢性病藥物，才能使用口服藥。

「口服藥開立流程及據點不足」是第2個問題，洪子仁說，先前僅開放醫院開立口服藥，直到近期才擴增至57家核心藥局，讓居家照護民眾也能用藥，且2款口服抗病毒藥對醫師而言都是全新的藥物，認識可能不夠，有待加強對藥物的認識，才能加速醫師開藥。

黃高彬也認為，許多居家照護的送藥系統尚未建置完善，是開藥較少的主要原因之一，未來視訊、開藥系統等軟硬體設備架構完成，相信口服藥處方量也會隨之增加。

「第一線醫師最擔心賠償問題」，開業診所醫師林應然受訪點出第3個問題。他說，視訊看診、開藥對診所醫師而言是全新的流程與規定；然而，口服藥每人份要價新台幣2萬元，不少醫師都擔心若開藥後才被認定不符適應症，恐得自掏腰包賠償。

林應然並指出，診所加入開藥據點條件嚴苛，必須要加入病毒核酸PCR採檢，或是發放快篩合約院所才能替居家照護者開立口服藥處方。

「採檢爆量也會耽誤給藥用藥」，他說，根據規定，2款口服藥都須在發病5天內用藥，但如今PCR採檢爆量，許多人從採檢到報告出爐得等上好幾天，等藥師送藥到府或由病患家人代領藥，恐怕早已錯過黃金投藥時期。

洪子仁建議，指揮中心應保留部分採檢量能，優先提供給65歲以上高風險族群，只要有症狀就直接PCR，一旦確診就立即給藥，加速採檢及確診流程，確保救命藥用到正確的對象身上。

商品推薦